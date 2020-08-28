Top 25 parcial para Ortiz y Ancer en el BMW Championship

OLYMPIA FIELDS, ILLINOIS.- En una jornada con tan solo ocho tarjetas por debajo del par de campo, los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, se encuentran empatados en el sitio 23 del BMW Championship, segunda parada de los Playoffs de la FedExCup.

Ortiz quien por segundo día consecutivo compartió grupo con los estadounidenses Tiger Woods y Bubba Watson, firmó una tarjeta de 74 golpes, para un total de 144 impactos, cuatro arriba de par, mismo marcador que el del tamaulipeco Abraham Ancer.

Los líderes de la competencia que se desarrolla en el Olympia Fields Country Club y que reparte una bolsa de nueve millones y medio de dólares son Patrick Cantlay y Rory McIlroy. El estadounidense y el norirlandés suman 139 strokes uno menos, mientras que empatados en la tercera posición con 140 par de campo están el japonés Hideki Matsuyama y el local Dustin Johnson.

