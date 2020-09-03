Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Tercer lugar para Álvaro Ortiz en el Invitational at Auburn University Club

El representante mexicano en la pasada edición del Masters Tournament Álvaro Ortiz finalizó en el top cinco del torneo correspondiente al LOCALiQ Series.

El golfista tapatío Álvaro Ortiz finalizó en la tercera posición del torneo del LOCALiQ Series en Alabama

Escrito por: Azteca Deportes

AUBURN, ALABAMA. – Un acumulado de 199 golpes, 17 bajo par, le dio el tercer lugar del Invitational at Auburn University Club al mexicano Álvaro Ortiz. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica se empleó a fondo este jueves para terminar firmando un 66 libre de bogeys. Una seguidilla de birdies entre el 15 y el 17 parecía ser el impulso necesario para que el jugador de 24 años se metiera al desempate.

En el 18 tenía un putt de seis metros y medio para birdie y por poco no entró. “Venía de hacer varios birdies seguidos así que tenía la confianza alta en ese último putt. Era en bajada y simplemente se detuvo la bola a pocos centímetros del hoyo. Qué te voy a decir así es este deporte. A pesar de eso me voy contento con todo lo que hice esta semana”, sostuvo el mexicano.

En su primer torneo como profesional, el Estrella del Mar Open del PGA TOUR Latinoamérica, Ortiz terminó segundo con un global de 26-bajo par. Como amateur ganó el Latin American Amateur Championship 2019, lo cual le dio una invitación para el Masters Tournament. En Augusta National terminó en el puesto 36 y fue el segundo mejor amateur del torneo detrás del noruego Viktor Hovland. Adicionalmente como amateur tuvo la posibilidad de jugar cinco eventos del PGA TOUR entre 2019 y 2020.

“Ha sido una semana muy positiva y miro con buena perspectiva lo que viene. La competencia en este Tour es muy intensa. Seguiré trabajando fuerte y sé que los buenos resultados seguirán llegando. Todo es parte del proceso que tengo con mi equipo de trabajo”, concluyó Ortiz.

Por su parte el estadounidense Cooper Musselman necesitó de cuatro hoyos de un intenso desempate para vencer a su compatriota Bryson Nimmer y así consagrarse campeón del cuarto evento del LOCALiQ Series.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP