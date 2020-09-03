Tercer lugar para Álvaro Ortiz en el Invitational at Auburn University Club

AUBURN, ALABAMA. – Un acumulado de 199 golpes, 17 bajo par, le dio el tercer lugar del Invitational at Auburn University Club al mexicano Álvaro Ortiz. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica se empleó a fondo este jueves para terminar firmando un 66 libre de bogeys. Una seguidilla de birdies entre el 15 y el 17 parecía ser el impulso necesario para que el jugador de 24 años se metiera al desempate.

En el 18 tenía un putt de seis metros y medio para birdie y por poco no entró. “Venía de hacer varios birdies seguidos así que tenía la confianza alta en ese último putt. Era en bajada y simplemente se detuvo la bola a pocos centímetros del hoyo. Qué te voy a decir así es este deporte. A pesar de eso me voy contento con todo lo que hice esta semana”, sostuvo el mexicano.

En su primer torneo como profesional, el Estrella del Mar Open del PGA TOUR Latinoamérica, Ortiz terminó segundo con un global de 26-bajo par. Como amateur ganó el Latin American Amateur Championship 2019, lo cual le dio una invitación para el Masters Tournament. En Augusta National terminó en el puesto 36 y fue el segundo mejor amateur del torneo detrás del noruego Viktor Hovland. Adicionalmente como amateur tuvo la posibilidad de jugar cinco eventos del PGA TOUR entre 2019 y 2020.

“Ha sido una semana muy positiva y miro con buena perspectiva lo que viene. La competencia en este Tour es muy intensa. Seguiré trabajando fuerte y sé que los buenos resultados seguirán llegando. Todo es parte del proceso que tengo con mi equipo de trabajo”, concluyó Ortiz.

Por su parte el estadounidense Cooper Musselman necesitó de cuatro hoyos de un intenso desempate para vencer a su compatriota Bryson Nimmer y así consagrarse campeón del cuarto evento del LOCALiQ Series.

