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Fútbol

Luego de tres semanas en Georgia, el LOCALiQ Series llega a Alabama

El brasilero y dos veces ganador en PGA TOUR Latinoamérica, Alexandre Rocha, hará su debut en el circuito.

El brasileño Alex Rocha hará su debut en el circuito emergente del PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

AUBURN, ALABAMA. – Luego de tres semanas exitosas en el estado de Georgia, dos de ellas en Alpharetta y la otra en Pine Mountain, el LOCALiQ Series deja Peach State para encaminarse hacia Alabama donde a partir de mañana jugará el The Invitational at Auburn Univesity Club.

Todo ha sucedido muy rápido; el The Classic at Callaway Gardens terminó el pasado viernes y ahora, en menos de 80 horas, estamos listos para ver acción, a 54 hoyos, en Auburn University Club. La semana pasada, Stoney Crouch paró la racha de victorias de Bryson Nimmer en el LOCALiQ Series al vencer en un desempate de tres hoyos a Hayden Shieh. Nimmer, ganador de los dos primeros eventos de la Serie, Shieh, dos veces subcampeón y Crouch, ganador en The Callaway Gardens son 1-2-3, respectivamente, en la Carrera a las Bahamas, listado de puntos oficial de la Serie que ya llega a la mitad de los torneos de su calendario.

Esta semana en Alabama también concluye el Southern Company Swing, con Nimmer y Shieh como los únicos jugadores aún con opciones de quedarse con el cheque de $7,500 dólares que se entrega con base en el listado de puntos. El Southern Company Swing premia al jugador con más puntos en la Carrera a las Bahamas al final de los primeros cuatro torneos del Series.

En la cita de esta semana hará su debut en el LOCALiQ Series el brasileño Alexandre Rocha, quien ganó el Estrella del Mar Open, evento que dio apertura a la temporada 2020 del PGA TOUR Latinoamérica. Luego de su triunfo en México, Rocha tuvo que parar su actividad profesional, todo esto debido a la crisis provocada por el COVID-19.

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