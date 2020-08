Raúl Pereda es subcampeón en Georgia

ALPHARETTA, GEORGIA.- Con un acumulado de 202 golpes, 14 bajo par, el golfista mexicano Raúl Pereda finalizó empatado en la segunda posición del torneo correspondiente al LOCALiQ Series que tuvo como escenario el Echelon Golf Club.

Por ahora pareciera que el LOCALiQ Series estuviera diseñado a la medida de un solo jugador: Bryson Nimmer. El estadounidense completó este jueves un score de 16-bajo par 200 para quedarse con el título del The Championship at Echelon Golf Club. Dos torneos en el circuito, dos victorias para el miembro del Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada.

A dos golpes del campeón de este segundo evento del circuito finalizaron Pereda y Alejandro Tosti de Argentina. El mexicano vino de menos a más a lo largo de la semana y hoy registró el mejor score de quienes superaron el corte. Un 65 que lo potenció 14 casillas en la general.

“Vengo jugando un gran golf. Le he estado dando muy bien a la bola y he estado muy bien con el putter. Creo que ahí está la clave. He trabajado mucho para mejorar arriba de green porque sé que soy un jugador que suele darse muchas chances para birdie. Espero seguir por este camino que seguro me traerá grandes resultados”, sostuvo Pereda, quien con su resultado de hoy escaló al tercer lugar de la Carrera a Las Bahamas, ranking oficial del circuito.