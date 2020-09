Álvaro Ortiz mantiene el buen ritmo en Auburn

AUBURN, ALABAMA. – A su 64 de ayer, el mexicano Álvaro Ortiz le sumó hoy un 69 que le permite ser cuarto del Invitational at Auburn University Club, cuarto evento del LOCALiQ Series. Con un total de 11-bajo par 133, el jugador de 24 años iguala con los estadounidenses Charles Huntzinger y Brendon Doyle. Estos dos jugadores firmaron este miércoles tarjetas individuales de 64 golpes.

El primer lugar pasó a manos de Alex Smalley, gracias a un gran 63 (libre de bogeys), el mejor score del día en Auburn. Con un total de 15-bajo par 129, el estadounidense se separa por un golpe de su compatriota y dos veces ganador en el LOCALiQ Series, Bryson Nimmer. El también líder de la Carrera a las Bahamas, listado de puntos del circuito, se despachó con un 5-bajo par 67 y una vez más se pone en carrera la victoria.

Después de Ortiz, el mejor latinoamericano es Aarón Terrazas, quien escaló 39 casillas en la general al firmar este miércoles un 65. El mexicano de 23 años llegó a 9-bajo par 135 para empatar el décimo lugar con los estadounidenses Travis Trace, Eric Ansett, Akshay Bhatia y Josh Radcliff.

“Aunque no tuve una gran ronda como ayer, me siento conforme con lo que hice. No pude embocar algunos putts y creo que no jugué como esperaba los par-5s. Mañana será un día nuevo y seguiré con el plan que me planteé al principio de la semana”, sostuvo Ortiz, quien este año juega su primera temporada en condición de profesional.