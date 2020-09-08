Asciende Ancer cuatro posiciones en el Ranking Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El sitio 18 obtenido ayer en el East Lake Golf Club, sede del TOUR Championship ú ltimo evento de la temporada 2019-20 del PGA TOUR, hizo que el golfista mexicano Abraham Ancer ascendiera cuatro posiciones en el Official World Golf Ranking (OWGR) con respecto a la semana pasada.

Para cuestiones de ranking, el originario de Reynosa, Tamaulipas, quien bajo el formato del TOUR Championship, saliera a disputar el torneo con un golpe bajo par de ventaja, su posición real en el tablero general fue el sitio 14, por lo tanto, Ancer ascendió del sitio 26 al 22 con un promedio de puntos de 3.9207.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz, quien no logró clasificarse a la justa celebrada en Atlanta, Georgia, descendió dos posiciones en el escalafón mundial al ubicarse en el puesto 147 con un promedio de unidades de 1.1435. Completan el top cinco de mexicanos en el ranking: Roberto Díaz (299), José de Jesús Rodríguez (459) y Álvaro Ortiz (741).

