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Abraham Ancer está en el sitio 33 en el inicio del US Open

Una primera ronda de 71 golpes, uno arriba de par, colocó al golfista mexicano en el top 35 del Major que reparte una bolsa de 12 millones y medio de dólares.

Abraham Ancer firmó hoy una tarjeta de 71 golpes, uno arriba de par

Escrito por: Azteca Deportes

MAMARONECK, NUEVA YORK.- El golfista mexicano Abraham Ancer, con score de 71 golpes, uno arriba de par, comparte el sitio 33 del Abierto de los Estados Unidos que tiene como escenario el complicado trazado del Winged Foot Golf Club y que reparte una cuantiosa bolsa de 12 millones y medio de dólares.

Ancer quien salió por la vuelta de regreso, tuvo un inicio esperanzador en la edición 120 del US Open al registrar birdies en los hoyos 10 y 12, sin embargo, bogeys en el 18, tres, cuatro y cinco, además de un birdie más en el seis, colocaron al de Reynosa, Tamaulipas, a seis impactos del líder el estadounidense Justin Thomas.

El mejor exponente latinoamericano al término de los primeros 18 hoyos en Joaquín Niemann. El chileno firmó hoy una tarjeta de 68 golpes, dos bajo par, actuación que le valió para ocupar el octavo sitio, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz está en el casillero 33 al igual que Ancer con uno arriba de par de campo.

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