Discreto inicio de mexicanos en República Dominicana

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- Llegó a su fin la primera ronda del Corales Puntacana Resort & Club Championship y los mexicanos Roberto Díaz e Isidro Benítez no figuran entre los primeros en la clasificación del torneo avalado por el PGA TOUR que se desarrolla en el Corales Golf Club.

El veracruzano Díaz integrante del Korn Ferry Tour, firmó una primera tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, producto de cuatro birdies y dos bogeys, actuación que lo ubicó empatado en la posición 46, mientras que el poblano Isidro Benítez comparte el sitio 29 tras haber registrado un recorrido inicial de 76 impactos, cuatro arriba de par.

Por su parte Kristoffer Ventura representante de Noruega pero quien cuenta también con la nacionalidad mexicana está empatado en el casillero 94 con un marcador de 72 golpes, par de campo. Los líderes de la competencia que reparte una bolsa de cuatro millones de dólares son los estadounidenses Scott Harrington, Hudson Swafford, Tyler McCumber y el austriaco Sepp Straka, todos ellos con 67 golpes, cinco menos.

