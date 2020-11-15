En VIVO el seguimiento de la ronda final de Abraham Ancer en el Masters Tournament

Finaliza Abraham Ancer en el sitio 13 del Masters; Dustin Johnson se proclama campeón con -20.

Falta un hoyo y Dustin Johnson con -20 se perfila a su primer Masters; Abraham Ancer con -8 va en el sitio 13.

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Falta muy poco para que concluya el @TheMasters e @InesSainzG te trae desde Augusta un recuento de la jornada.#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/z8f2Yod8NM — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 15, 2020

Con tres hoyos por disputar, Dustin Johnson con un histórico -20 hasta el momento, está muy cerca de adjudicarse su primer Masters; Abraham Ancer ocupa el sitio 13 con -8.

13th hole: Birdie

14th hole: Birdie

15th hole: Birdie@DJohnsonPGA makes golf look easy.



Leader by 5 with 3 to play. pic.twitter.com/qBvx6nTANM — PGA TOUR (@PGATOUR) November 15, 2020

Se perfila al triunfo. Con un birdie en el hoyo 13, el estadounidense Dustin Johnson acumula -18, líder absoluto del Masters; Abraham Ancer ocupa el sitio 16 con -7.

Dustin Johnson birdies No. 13 to reach 18 under par - the tournament scoring record. #themasters pic.twitter.com/pFu4Enb2GT — The Masters (@TheMasters) November 15, 2020

Bogeys seguidos en el diez y 11 han relegado a Abraham Ancer al sitio 13 del Masters Tournament con -7; el líder con -17 continúa siendo Dustin Johnson.

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - November 15, 2020 Mexico’s Abraham Ancer hits his tee shot on the 3rd hole during the final round REUTERS/Brian Snyder|BRIAN SNYDER/REUTERS

A la mitad del recorrido, el estadounidense Dustin Johnson con -17 lidera el Masters; Cameron Smith es segundo con -15, mientras que Abraham Ancer es séptimo con -9.

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A la mitad del recorrido, el estadounidense @DJohnsonPGA con -17 lidera el @TheMasters; Cameron Smith es segundo con -15, mientras que @Abraham_Ancer es séptimo con -9.#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/SHPgVDgswI — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 15, 2020

Primer birdie del día para Abraham Ancer en el hoyo ocho que lo sitúa con -9 empatado en la séptima posición, mientras que el líder Dustin Johnson acumula -17.

Después de siete hoyos, el mexicano Abraham Ancer (-8) está empatado en la posición 12. El líder sigue siendo Dustin Johnson con -16.

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¡Desde Augusta, @InesSainzG te presenta lo último de la ronda final del @TheMasters en la cual el mexicano @Abraham_Ancer pelea los primeros lugares!#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/RWu6G7LK7o — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 15, 2020

Al finalizar cinco hoyos, Abraham Ancer (-10) comparte la cuarta posición del Masters a cinco de distancia de Dustin Johnson quien lleva bogeys consecutivos en las banderas del cuatro y cinco.

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Al finalizar cinco hoyos, @Abraham_Ancer (-10) comparte la cuarta posición del @TheMasters a cinco de distancia de @DJohnsonPGA quien lleva bogeys consecutivos en las banderas del cuatro y cinco.#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/qZZOh5vu0f — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 15, 2020

El coreano Sungjae Im se pone a dos golpes del líder Dustin Johnson (-16) en la ronda final del Masters; Abraham Ancer es quinto con -10 después de cuatro hoyos.

Sungjae Im draws within three of the leader following birdies on Nos. 2 and 3. #themasters pic.twitter.com/VlAW25TgfV — The Masters (@TheMasters) November 15, 2020

Primer bogey del día para Abraham Ancer, quien al término de tres hoyos está en la cuarta posición del Masters con -11, por -17 del líder Dustin Johnson.

No player has ever shot four straight rounds in the 60s at #themasters @Abraham_Ancer and Cameron Smith both have a chance to make history today. pic.twitter.com/NXbuqCRlEE — PGA TOUR (@PGATOUR) November 15, 2020

Después de dos hoyos, Abraham Ancer se encuentra en el cuarto sitio con -12, a cuatro del líder Dustin Jonhnson.

Par del mexicano Abraham Ancer en el primer hoyo de la ronda final del Masters Tournament, sigue en el segundo lugar a cuatro de distancia del líder Dustin Johnson.

Previo

A las 8:39 tiempo de la capital del país, el golfista mexicano Abraham Ancer saldrá a disputar la última ronda de la edición 84 del Masters Tournament, uno de los cuatro torneos Grandes que tiene como escenario la mítica casa de Bobby Jones: el Augusta National Golf Club.

Debido a la neblina, los organizadores de la competencia retrasaron las salidas diez minutos con respecto al horario original. En su debut en el torneo de Maestros, Ancer quien integra el grupo de honor, se encuentra empatado en la segunda posición a cuatro impactos de distancia del número uno del mundo el estadounidense Dustin Johnson.