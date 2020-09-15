Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Dan a conocer los horarios de salida del U.S. Open

Durante las dos primeras rondas del Abierto estadounidense el mexicano Abraham Ancer saldrá con el inglés Tommy Fleetwood y el local Kevin Kisner.

Esta será la segunda aparición del mexicano Abraham Ancer en el US OPEN

Escrito por: Azteca Deportes

MAMARONECK, NUEVA YORK.- La Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) anunció hoy los horarios de salida para las dos primeras rondas del U.S. Open Championship 2020, jueves (17 de septiembre) y viernes (18 de septiembre), en el club de golf Winged Foot de 7,477 yardas, par 70, (West Course), en Mamaroneck, Nueva York.

El U.S. Open es una competencia por golpes de 72 hoyos. Un field de 144 jugadores se disputará una bolsa de 12 millones y medio de dólares. Al finalizar las primeras dos rondas, los mejores 60 y empates podrán disputar las rondas del fin de semana para definir al campeón de uno de los cuatro Majors de la temporada.

Si hay un empate al completar 72 hoyos, inmediatamente seguirá un playoff de dos hoyos. De persistir la igualdad en el marcador, los jugadores continuarán jugando hoyo por hoyo hasta que se determine el ganador.

Para las dos primeras rondas (jueves 12:16 pm y viernes 6:56 am), el mexicano Abraham Ancer quien hará su segunda aparición en el Abierto de los Estados Unidos, saldrá a jugar con el inglés Tommy Fleetwood y con el local Kevin Kisner. Otro grupo que llama la atención es el integrado por los estadounidenses Tiger Woods, Collin Morikawa y Justin Thomas.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP