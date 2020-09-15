Dan a conocer los horarios de salida del U.S. Open

MAMARONECK, NUEVA YORK.- La Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) anunció hoy los horarios de salida para las dos primeras rondas del U.S. Open Championship 2020, jueves (17 de septiembre) y viernes (18 de septiembre), en el club de golf Winged Foot de 7,477 yardas, par 70, (West Course), en Mamaroneck, Nueva York.

El U.S. Open es una competencia por golpes de 72 hoyos. Un field de 144 jugadores se disputará una bolsa de 12 millones y medio de dólares. Al finalizar las primeras dos rondas, los mejores 60 y empates podrán disputar las rondas del fin de semana para definir al campeón de uno de los cuatro Majors de la temporada.

Si hay un empate al completar 72 hoyos, inmediatamente seguirá un playoff de dos hoyos. De persistir la igualdad en el marcador, los jugadores continuarán jugando hoyo por hoyo hasta que se determine el ganador.

Para las dos primeras rondas (jueves 12:16 pm y viernes 6:56 am), el mexicano Abraham Ancer quien hará su segunda aparición en el Abierto de los Estados Unidos, saldrá a jugar con el inglés Tommy Fleetwood y con el local Kevin Kisner. Otro grupo que llama la atención es el integrado por los estadounidenses Tiger Woods, Collin Morikawa y Justin Thomas.

