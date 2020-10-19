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Fútbol

Finaliza Abraham Ancer entre los mejores 30 en torneo del PGA TOUR en Las Vegas

El tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz concluyeron en los sitios 28 y 48 respectivamente en el THE CJ CUP @SHADOW CREEK disputado en la capital del juego.

En tres torneos de lo que va de la actual temporada en el PGA TOUR Abraham Ancer no ha fallado el corte.

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS, NEVADA.- Discreta participación fue la que registraron este fin de semana las golfistas mexicanos que participaron en el THE CJ CUP @SHADOW CREEK, fecha correspondiente a la temporada 2020-21 del PGA TOUR que se realizó en la capital mundial del juego.

Con recorridos de 69, 73, 70 y 71 para un total de 283 golpes, cinco bajo par, el tamaulipeco Abraham Ancer finalizó empatado en el sitio 28 de la justa que tuvo verificativo en el Shadow Creek Golf Course; mientras que el tapatío Carlos Ortiz compartió el puesto 48 con un acumulado de 287 strokes, uno menos.

Campeón debutante

El campeón de la competencia que repartió una bolsa de nueve millones 750 mil dólares, fue Jason Kokrak. El estadounidense de 35 años de edad, obtuvo su primera victoria en el PGA TOUR al finalizar con un marcador de 268 impactos, 20 bajo par, dos de ventaja con respecto a su compatriota Xander Schauffele.

Joaquín Niemann fue el mejor representante latinoamericano en el torneo de Nevada. El chileno de apenas 21 años de edad, y ganador la temporada anterior del A Military Tribute at The Greenbrier finalizó en la sexta posición con marcador de 275 impactos, 13 bajo par.

Un poco más abajo en la clasificación general finalizó Sebastián Muñoz. Con un acumulado de 277 strokes 11 menos, el colombiano se coló al top ten al concluir en solitario en la novena posición. El ex número uno del mundo el norirlandés Rory McIlroy y el japonés Hideki Matsuyama, finalizaron empatados en la posición 21 con un score de 282 strokes, seis golpes bajo par de campo.

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