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Fútbol

Se mantiene mexicano Carlos Ortiz entre los mejores en el Houston Open

Al término de dos rondas, el originario de Guadalajara Carlos Ortiz está empatado en la segunda posición de la justa del PGA TOUR que se desarrolla en el Memorial Park Golf Course.

El tapatío Carlos Ortiz se encuentra empatado en la segunda posición del Houston Open

Escrito por: Azteca Deportes

HOUSTON, TEXAS.- Sigue en la pelea. Un segundo recorrido de 68 golpes, para un total de 135 impactos, cinco bajo par, mantuvo al golfista mexicano Carlos Ortiz en la segunda posición del Vivint Houston Open, fecha correspondiente al PGA TOUR que tiene verificativo en el Memorial Park Golf Course.

El profesional tapatío de 29 años de edad, registró birdies en los hoyos tres, cinco, nueve y 16 por bogeys en el uno y 13, por lo que se ubicó únicamente a dos golpes del líder el estadounidense Sam Burns. Empatado con el golfista tricolor en la segunda posición de la competencia que reparte una bolsa de siete millones de dólares se ubica el australiano Jason Day.

Ortiz, graduado de la Universidad del Norte de Texas y residente en Dallas, busca su primera victoria en el circuito estadounidense. El jalisciense, ha disputado hasta el momento 118 torneos en la mejor gira del mundo, siendo su mejor resultado el segundo lugar obtenido en el Mayakoba Golf Classic de 2019.

Faltó un jugador por terminar

Debido a la oscuridad, la segunda ronda se suspendió a las 5:45 p.m. con un jugador (Charl Schwartzel) por completar su recorrido. La segunda ronda se reanudará a las 7:15 a.m. del sábado. Los horarios de salida de la tercera jornada serán de 7:55 a.m. a 10 a.m. en threesomes en los tees del hoyo uno y diez.

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