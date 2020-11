Brooks Koepka jugará el Mayakoba Golf Classic en Riviera Maya

PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO— Luego de seis años, el estadounidense Brooks Koepka, el actual No. 12 del mundo y cuatro veces campeón de Majors, participará por segunda ocasión en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, del 3 al 6 de diciembre, en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba Riviera Maya.

Sumando a Koepka al field, serán siete jugadores dentro del Top 25 del mundo y 15 jugadores del Top 50, incluyendo al No. 1 del mundo y reciente ganador del Masters Tournament, Dustin Johnson.

“La confirmación de Brooks es una gran noticia para el evento y ratifica que este será el mejor field en los 14 años de historia del torneo,” dijo Joe Mazzeo, director del torneo. “En tan sólo un par de semanas, la audiencia televisiva mundial estará enfocada en Mayakoba, al ser este el último evento oficial del PGA TOUR en el calendario anual”, agregó.

Koepka, de 30 años, fue No.1 del mundo por 47 semanas consecutivas, ganando dos títulos seguidos del U.S. Open (2017 y 2018), así como dos títulos consecutivos del PGA Championship (2018 y 2019). Él participará por segunda ocasión en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN; en el 2014 lo hizo con una exención y no pasó el corte.

Además de los cuatro Majors, ha ganado en siete ocasiones en el PGA TOUR, incluyendo el CJ Cup @ Nine Bridges y el WGC-FedEx St. Jude Invitational ambos en 2019. También ha estado en dos equipos del U.S. Ryder Cup, y en una ocasión en el equipo del Presidents Cup.

Koepka, quien terminó T7 en el Masters, es uno de cuatro jugadores dentro del field de Mayakoba que estuvo dentro del Top 10 en Augusta la semana pasada, incluyendo al ganador Johnson. Justin Thomas, quien también viene a Mayakoba, terminó en cuarto lugar y C.T Pan terminó T7.

Field de excelencia

Los jugadores Top 25 confirmados en el field hasta ahora son: No. 1 Johnson; No. 3 Thomas; No. 12 Koepka; No. 19 Tony Finau; No. 22 Abraham Ancer; No. 24 Viktor Hovland y No. 25 Jason Kokrak.