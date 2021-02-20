El zurdo californiano Phil Mickelson jugará su tercer torneo del PGA TOUR Champions

Treinta años después de ganar su primer torneo del PGA TOUR como amateur, Phil Mickelson regresará a Tucson, Arizona, para el Cologuard Classic de la próxima semana, el segundo torneo de 2021 del PGA TOUR Champions. El 44 veces ganador del PGA TOUR y cinco veces campeón de Majors encabeza un field de 81 jugadores que incluye 10 miembros del Salón de la Fama del Golf Mundial, 20 campeones de Majors y 57 jugadores con 419 victorias totales en el PGA TOUR.

Ningún amateur ha ganado en el PGA TOUR desde la victoria de Phil Mickelson en el Northern Telecom Open de 1991, celebrado en TPC Starr Pass y el Omni Tucson National Resort (donde Mickelson registró un 71 en la segunda ronda). Tucson podría ser el escenario de otro logro histórico, ya que Mickelson tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador en cualquier gira aprobada por el PGA TOUR en ganar sus primeras tres aperturas, luego de sus victorias en la Charles Schwab Series en Ozarks National y el Dominion Energy Charity Classic en 2020.

Mickelson compitió como colegial en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, donde fue tres veces Campeón Nacional de la NCAA y tres veces ganador del Premio Haskins, otorgado anualmente al golfista universitario más destacado.

El field incluye al alumno de la Universidad de Arizona Jim Furyk, quien también ganó sus dos primeras aperturas en PGA TOUR Champions el año pasado (The Ally Challenge, PURE Insurance Championship). Además de Furyk y Mickelson, otros jugadores que debutan en el torneo incluyen al ganador del PGA Championship de 1997, Davis Love III, al campeón del Masters de 2003 Mike Weir y al ganador del PLAYERS Championship de 2011 K.J. Choi.

Un field de leyendas

El Cologuard Classic contará con 27 jugadores con 98 apariciones totales en la Presidents Cup, 24 jugadores con 96 apariciones en la Ryder Cup y nueve jugadores que se han desempeñado como capitanes durante cualquiera de las competencias.