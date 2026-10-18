La frase de Babe Ruth con la que dominó la MLB: “La forma en que un equipo juega en conjunto determina su éxito”

Babe Ruth es, para muchos, uno de los mejores beisbolistas en la historia de la MLB, así como un atleta que siempre será recordado por los amantes en general no solo por la trascendencia que tuvo en el diamante, sino por la forma en cómo destacó fuera del mismo.

En relación a lo anterior, durante su etapa como profesional Babe Ruth tuvo la fortuna de dejar muchas frases para el recuerdo, y entre estas destaca una que habla de su ideología de juego y de la forma en cómo se volvió uno de los mejores de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

¿Cuál fue la frase más icónica dicha por Babe Ruth?

Si bien cuenta con decenas de frases que se volvieron recordadas por miles de aficionados a la MLB, entre estas destaca una en donde Babe Ruth habla de la forma en cómo el trabajo en equipo puede ser un aspecto diferenciador en la élite, hecho que le permitió consagrarse en el diamente y que lo ayudó a ser un referente dentro de este deporte.

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Here’s a two minute batting practice session involving Lou Gehrig and Babe Ruth. Lou was able to demonstrate his beautiful swing. Unfortunately for Babe, he didn’t get many good pitches to hit. Great piece of history and we are so lucky that this type of videos is still available to us. — BaseballHistoryNut (@nut_history) October 7, 2026

Esta frase es la siguiente: “La forma en que un equipo juega en conjunto determina su éxito. Puedes tener un grupo de estrellas individuales, pero si no juegan juntos, el club no valdrá ni un solo centavo”.

¿Cuáles fueron los mayores logros de Babe Ruth como profesional?

A lo largo de su estadía en las Grandes Ligas, Babe Ruth tuvo la fortuna de sumar un total de siete títulos de Serie Mundial, mismos de los cuales tres fueron con los Red Sox de Boston y los restantes con los Yankees de Nueva York, el equipo más importante de la MLB.

Del mismo modo, Babe Ruth se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1923, ingresó al Salón de la Fama en 1935 y logró el primer jonrón en el Juego de las Estrellas durante el año 1933, por lo que, en total, sumó 717 jonrones en su carrera.