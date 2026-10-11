Bajar de peso: Ayuno intermitente, ¿cuáles son sus ventajas, desventajas y efectos secundarios?

Muchas personas han buscado desesperadamente bajar de peso en este cierre del año con el fin de llegar al 2027 de la mejor forma posible físicamente hablando. Para ello, algunas han optado por el ayuno intermitente como un método para perder esos kilos que tienen de más.

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Básicamente, el ayuno intermitente no es más que una forma de alimentación en el que se alternan periodo de ayuno con ventanas de alimentos para evitar el alto consumo de calorías. Su método más popular es el de 16 horas de ayuno y 8 para comer, por lo que, como en toda clase de procedimientos, cuenta con ventajas y desventajas.

¿Cuáles son las ventajas del ayuno intermitente para bajar de peso?

Este método beneficia a que la persona pueda ingerir la menor cantidad de calorías posibles toda vez que acorta su tiempo para comer, lo cual motiva al ser a consumir menos alimentos sin la necesidad de que estos cuenten estrictamente las calorías que cada uno de estos tienen.

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El ayuno intermitente además de ser uno de los secretos de la eterna juventud, es una herramienta muy poderosa para desintoxicar y mejorar la salud del ser humano https://t.co/2cpvsD7UTp — Vasilis (@vasilisginger) April 18, 2024

La rutina, en esencia, es simple y evita la toma de decisiones complicadas al momento de decidir qué alimento comer. Además, Google Gemini menciona que el ayuno intermitente no solo ayuda a bajar de peso, sino que tiende a mejorar la sensibilidad a la insulina.

¿Cuáles son las desventajas y efectos secundarios del ayuno intermitente?

Suele ser un aspecto común que, durante los primeros días del ayuno intermitente, la persona experimente algunos malestares físicos como lo son la irritabilidad, los mareos, la fatiga y el dolor de cabeza, mismos que suelen ser comunes toda vez que el cuerpo no recibe alimento durante un periodo de tiempo considerable.

Del mismo modo, existe un riesgo elevado de padecer ansiedad, misma que se refleja al momento de sobrecoger o elegir de manera inadecuada los alimentos. Finalmente, en la búsqueda de bajar de peso pueden existir déficits nutricionales entre los que destacan el descuido de vitaminas, proteínas y minerales necesarios para el cuerpo.