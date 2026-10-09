¡Bajar de peso sin hacer ejercicio! ¿Cuántas calorías quemas al dormir una hora al día?

Una rutina de entrenamiento puede funcionar para que la persona logre distintos objetivos, entre los que destacan tonificar más sus músculos, fortalecer sus sentido de resistencia o, bien, quemar calorías si su objetivo principal es bajar de peso y perder esos kilos que tiene de más.

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Bajo este contexto, existen personas que, por cuestiones de tiempo o dinero, no asisten regularmente al gimnasio, por lo que toman la decisión de realizar actividad física desde casa para bajar de peso. Ahora bien, ¿sabías que el cuerpo incluso quema calorías al dormir?

¿Cuántas calorías quema el cuerpo al dormir una hora al día?

Se sabe que dormir es uno de los aspectos más importantes para cualquier ser humano, en especial para aquellas personas que desean perder peso y decirle adiós a esos kilos que tienen de más a través de un déficit calórico que, en esencia, se realiza día a día.

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5 alimentos que tienes que evitar, si quieres bajar de peso https://t.co/gEOq9YL7zv — Camilo Ruii (@Camiloruimind) October 2, 2026

Dicho esto, el portal Átida Mifarma dio a conocer una lista con las actividades cotidianas que más calorías suelen quemar al día. Entre estas destaca el dormir, un hecho que, por increíble que parezca, tiende a quemar alrededor de 54 calorías por hora en mujeres, mientras que en hombres la cantidad aumenta a 63.

Vale recordar que una persona suele dormir un promedio de ocho horas al día de acuerdo con las actividades con las que tenga que cumplir. Basándonos en esta estadística, una mujer puede quemar hasta 432 calorías al día solamente en dormir, mientras que un hombre pierde hasta 504.

¿Qué otras actividades cotidianas queman una buena cantidad de calorías al día?

La fuente antes mencionada también cuenta con un listado de la cantidad de calorías que queman hombres y mujeres en actividades cotidianas como el permanecer quieto de pie, lo cual quema entre 120 y 140 calorías. Otra actividad, como tender la cama, quema poco más de 200 calorías.