Bajar de peso: Estas son las ventajas, desventajas y riesgos de las dietas hipocalóricas

Dentro de las motivaciones que las personas encuentran para bajar de peso, algunas de ellas guardan relación con el tipo de dietas que suelen guardar de acuerdo con lo establecido por distintos expertos, y una de ellas es precisamente la dieta hipocalórica.

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Así como existen muchas dietas en donde se restringen alimentos de forma obligatoria, existen otras que han ganado muchos adeptos en quienes quieren bajar de peso pero que, sin embargo, hay que tomar con cautela. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a este método.

¿Cuáles son las ventajas de las dietas hipocalóricas para bajar de peso?

Una dieta hipocalórica no es más que un plan de alimentación que busca que el consumo de calorías por día sea menor al gasto que tienes en el día. En ese sentido, una ventaja que tiene es que no cuenta con un modelo único, pues la reserva de calorías se ajusta a tu edad, género, estatura y peso.

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CREATINA, MÚSCULO Y COGNICIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO. La suplementación con creatina, especialmente combinada con ejercicio y dieta hipocalórica, favorece el mantenimiento de la masa muscular, mejora la fuerza y la composición corporal, y podría aportar beneficios selectivos sobre la memoria y la salud metabólica durante el envejecimiento. (lee el artículo completo en BLOG JL Chicharro en https://t.co/ghlyA0rsYU) https://t.co/6tDdxJrHIo — José López Chicharro (@ChicharroJL) September 6, 2026

Si se sigue al pie de la letra, la persona puede bajar de peso y grasa al consumir menos energía de la que se gasta. Del mismo modo, cuenta con una mejora en la salud metabólica mientras reduce el riesgo cardiovascular y, finalmente, la persona adquiere mejores hábitos que puede utilizar durante el resto de su vida.

¿Cuáles son las desventajas de las dietas hipocalóricas para bajar de peso?

Una dieta hipocalórica ayuda a bajar de peso; sin embargo, si no cuenta con el visto bueno de un experto tiende a perder masa muscular en la persona, por lo que es preciso tener en cuenta esto en quien quiere perder kilos sin que esto sugiera un cuerpo sin una tonificación adecuada.

Este tipo de dietas, además, pueden provocar falta de energía y fatiga en algunos cuerpos, así como un metabolismo más lento. En otros cuerpos pueden existir distintas deficiencias nutricionales y, finalmente, una desventaja más es el efecto rebote si es que la dieta se abandona.