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Bajar de peso: ¿Por qué es IDEAL ir al gimnasio solo 3 días a la semana?

Para bajar de peso algunas personas tienen la posibilidad de asistir al gimnasio, motivo por el cual es recomendable asistir solamente tres días.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Muchas personas han utilizado este cierre del año como el momento idóneo para bajar de peso y perder esos kilos que tienen de más en su cuerpo. Ante ello, los gimnasios han experimentado una alza en los registros y suscripciones alrededor de la República Mexicana.

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Erróneamente, se cree que para bajar de peso una persona tiene que asistir todos los días y durante muchas horas al gimnasio para ver resultados rápidos y duraderos. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás por qué es más recomendable ir al gym únicamente tres días a la semana.

¿Por qué es mejor ir al gimnasio tres días a la semana para bajar de peso?

De acuerdo con información del portal ENFAF, aquella persona que entrena tres días a la semana en el gimnasio ayuda a concentrar el estímulo mientras respeta la recuperación de su cuerpo, lo que a su vez permite el progreso del músculo sin generar una fatiga a corto, mediano y largo plazo.

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La fuente, entonces, menciona que una rutina de tres días puede ser incluso más efectiva que entrenar, cinco, seis o los siete días a la semana siempre y cuando la estructura y la rutina esté bien diseñada de acuerdo con el cuerpo que tienes, así como de las recomendaciones de tu instructor.

Además, tres sesiones sólidas de entrenamiento pueden ayudar a cubrir el volumen de una forma más eficaz para todos los grupos musculares si es que se mantiene una técnica adecuada, misma que se beneficiará de tener más descansos diarios en relación a entrenar cinco o seis veces al día.

¿Cuáles son las ventajas de entrenar tres días a la semana?

Además de que te ayuda a bajar de peso con la quema de grasa, asistir al gimnasio tres días a la semana permite tener una intensidad alta en el cuerpo sin que este tienda a lesionarse por la fatiga acumulada en la semana. Del mismo modo, este proceso facilita la recuperación del sistema nervioso en el organismo.

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