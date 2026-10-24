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Bajar de peso: ¿Qué es el rango de movimiento y cómo te ayuda a destacar en el gimnasio?

El rango de movimiento se ha convertido en una de las cosas más importantes para las personas que desean bajar de peso. ¿Qué tienes que hacer en el gimnasio?

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|Smart Fit

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El rango de movimiento se ha vuelto uno de los aspectos más importantes entre las personas que comienzan su vida fitness con el objetivo de bajar de peso, una meta que se ha vuelto sumamente importante en este cierre del año a fin de comenzar al 2027 de la mejor forma física posible.

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Se sabe que, para bajar de peso, una persona tiene que combinar una excelente dieta alimenticia entregada por su nutriólogo de cabecera junto a actividad física recurrente. Sin embargo, existen muchos fallos cuando se desea ir al gimnasio, y uno de ellos es precisamente el rango de movimiento.

¿Qué es el rango de movimiento y para que sirve al momento de bajar de peso?

El portal Smartfit establece que el rango de movimiento es esencial para entrenar de la forma más efectiva posible y, a su vez, bajar de peso, pues básicamente se trata de un concepto en el que se evalúa con precisión la capacidad que una persona tiene en cada una de sus articulaciones.

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Dicho de otra forma, el rango de movimiento mide el desplazamiento máximo de una conexión entre dos huesos o más, así como la distancia que el cuerpo recorre en un movimiento. En esencia, este hecho permite que el mismo se mueva a través de distintas direcciones y con más facilidad.

¿Para qué sirve el rango de movimiento en el gimnasio?

Principalmente, el rango de movimiento funcional como una especie de método que previene las lesiones en las articulaciones, una situación benéfica para las personas que desean bajar de peso y que comienzan con su vida fitness a través de la activación física en el gimnasio.

Del mismo modo, suele mantener la funcionalidad diaria de quien la practica y promueve el bienestar general del cuerpo, no solo de las articulaciones. Finalmente, tiende a mejorar el rendimiento al momento de hacer ejercicio, esto mediante el control corporal y el aumento de la flexibilidad.

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