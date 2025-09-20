¡Plantel INCOMPLETO! Las BAJAS de Chivas vs Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025

Chivas encara la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ recibe a Toluca en la cancha del Estadio Akron, partido a disputarse este 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

Luego de haber tenido actividad a media semana por un partido pendiente, el Club Deportivo Guadalajara llega al partido de la Fecha 9 con algunos cambios en el plantel, pues entre bajas y altas, el cuadro rojiblanco busca sumar tres unidades en casa luego de haber empatado sin goles frente a Tigres el pasado miércoles 17 se septiembre.

Bajas de Chivas ante Toluca en el Apertura 2025

En la lista de 21 futbolistas convocados por Gabriel Milito, entre las novedades en la convocatoria aparecen Alan Pulido y Luis Olivas. Sin embargo, Chivas tiene las bajas de Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Sub-20 de cara a la Copa del Mundo de Chile 2025, competencia en la que México se enfrenta a Brasil, España y Marruecos en la Fase de Grupos.

Por su parte, Roberto Alvarado se suma a las bajas de Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre por lesión. Tras someterse a evaluaciones, el ‘Piojo’ presenta un esguince en el tobillo derecho, mientras que sus compañeros continúan en su proceso de recuperación.

Previo al juego de la Jornada 9, el ‘Rebaño Sagrado’ se ubica en el lugar 12 de la tabla general con 8 puntos. Por su parte, Toluca se encuentra en el quinto puesto con 16 unidades bajo el mando de Antonio Mohamed.

