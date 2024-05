OFICIAL: Las bajas confirmadas de Pumas tras la eliminación del Clausura 2024

Los Pumas de la UNAM tiene sus primeras bajas confirmadas de cara al Apertura 2024. El conjunto de Gustavo Lema quedó eliminado del torneo frente a Cruz Azul.

Se trata de nombres como Jesús Molina, Adrián Aldrete, Eduardo Salvio y Christian Tabó. Hoy en Cantera se vivió una rueda de prensa con Molina, en la que dio a conocer que se despide del futbol.

“Posteriormente pasar a Santos. La gente me recibió de buena manera. Después a Rayados, que ya saben la rivalidad de la gente, pero me encariñé con su gente y siempre me respaldó. Igual a Chivas porque me sentí valorado y ser capitán. Y qué decir de Pumas. Lo que parecía que era el final de mi carrera después de una lesión tan complicada como es la ruptura del ligamento cruzado, confiaron en mi. (Tono sentimental).. Si bien no pude lograr los objetivos, di lo mejor de mi. Es cerrar un ciclo. La vida sigue. Y voy a seguir ligado a lo que es el fútbol. Es mi pasión y vamos a estar dentro de esto. Este era el motivo de esta conferencia”, fueron las palabras de agradecimiento de Jesús Molina para Pumas de la UNAM.

Gustavo Lema se queda en Pumas

Otra de las noticias es que Gustavo Lema será ratificado en el cuadro universitario de cara a lo que será el torneo Apertura 2024.

“Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol, no soy el único que ve eso, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, fue el mensaje que expresó el DT argentino tras quedar eliminado del Clausura 2024.

