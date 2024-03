Las bajas que tendrá el Real Madrid para enfrentar al Athletic Club

El conjunto del Real Madrid tendrá un partido clave en la fecha 30 de La Liga en la lucha por el título. Los merengues recibirán al conjunto del Athletic Club pero los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán varias bajas importantes.

Es un partido muy importante en la pelea por el título pues el conjunto del Barcelona logró ganar su encuentro ante Las Palmas 1-0 con gol de Raphinha. Con su victoria, el equipo culé se encuentra a cinco puntos del Madrid por lo que en caso de que el equipo merengue no logre la victoria se cerraría más la competencia con ocho partidos por disputarse entre los que queda un clásico español.

Por otra parte, Athletic se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 56 puntos conseguidos y es importante para el equipo conseguir la victoria si quiere mantenerse en puestos de Champions League pues por debajo de ellos se encuentra el Atlético de Madrid con 55 puntos.

Así vive su suplencia Néstor Araujo en el Club América

Te puede interesar: “Necesitamos los tres puntos para pelear por la Fase Final”, Matheus Dória

Las bajas que tiene el Real Madrid vs Athletic Club

Ancelotti tendrá la baja de seis jugadores importantes para el equipo, las cuales son: Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba y Dani Ceballos que llevan tiempo trabajando en recuperarse de su lesión.

Además, los merengues no podrán contar con Eduardo Camavinga que salió lesionado en el partido amistoso de Francia vs Chile en la fecha FIFA. De igual forma, no podrán contar con el jugador que ha sido clave en la ofensiva merengue pues Vinícius Junior tendrá que cumplir con su sanción tras acumulación de tarjetas amarillas.

El delantero registra 12 goles anotados en la Liga y cuatro asistencias. Con su baja, se espera que Joselu pueda tener minutos como titular acompañado de Rodrygo en la delantera.

Resumen: Mazatlán 2-0 Xolos | Jornada 13, Clausura 2024

Te puede interesar: “Del estadio directo a la cárcel” La propuesta de Vinícius Junior contra los racistas