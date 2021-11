El balance de Ricardo Peláez en dos años con Chivas

En Chivas aplicaron un borrón y cuenta nueva. Ricardo Peláez renovó su contrato como Director Deportivo del Rebaño “por tiempo indeginido”, justo cuando el equipo rojiblaco se juega el pase al repechaje de la Liga BBVA MX.

Chivas visitará al Mazatlán en la última jornada de la fase regular, buscando tres puntos que lo mantengan en zona de repechaje y podrás disfrutar ese partido por Azteca 7 en nuestro ya tradicional, Viernes Botanero.

El Perro Martinoli y Martinoli frente a frente | Los Protagonistas

El paso de Ricardo Peláez en Chivas

“En Chivas vamos a hablar de títulos, no del descenso. A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de liguillas, se acabó el tema del cociente”, fue lo que dijo Ricardo Peláez en noviembre del 2019, cuando fue presentado como Director Deportivo del Rebaño.

Te podría interesar: Rodolfo Pizarro muestra interés por las Chivas

Peláez llegaba tras un buen proceso en el América y otro en Cruz Azul. Es por eso que las ilusiones rojiblancas se depositaron en él... pero las cosas no han ido de la mejor manera, hasta el mejor momento.

Los técnicos de la era Peláez

Además de Marcelo Michel Leaño, quien en repetidas ocasiones ha sido nombrado como técnico interino del equipo, en la era de Ricardo Peláez, ha habido únicamente tres entrenadores: Tomás Boy, Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, todos han pasado sin éxito.

Fue a Vucetich a quien más tiempo le dio, renovando incluso su contrato por un año más pese a haber sido eliminados en el repechaje del Guard1anes 2021. Sin embargo, la salida del ‘Rey Midas’ se dio por mera decisión de Amaury Vergara.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo (L-R) Amaury Vergara Guadalajara Manager, Marcleo Michel Leano head Coach and Ricardo Pelaez Director Deportivo de Guadalajara during the game America vs Guadalajara, corresponding to tenth round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 25, 2021.



(I-D), Amaury Vergara Propietario, Marcelo Michael Leano Director Tecnico de Guadalajara durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 25 de Septiembre de 2021.

Los refuerzos de Ricardo Peláez

Con Ricardo Peláez llegó la era de las ‘Chivalácticas'. Una serie de refuerzos que contrató el equipo rojiblanco y que lo llevaron a ser considerado como uno de los clubes fuertes de la Liga BBVA MX. Sin embargo, no fue todo bueno.

Primero fue el caso de Víctor Guzmán, quien por un supuesto dopaje terminó por no llegar al equipo. Posteriormente Alexis Peña, quien no jugó ni un minuto con el Rebaño y se fue por indisciplina, así como José Juan Vázquez. El ‘Gallito’ parecía haber hecho su regreso triunfal al equipo, pero al final no fue nada de eso.

Al final han sido tres torneos, además del Grita México A2021 que están disputando actualmente, en los que Chivas no ha podido llegar por lo menos a la final. ¿Cambiará el rumbo del Rebaño en los próximos torneos?

Te podría interesar: En Santos Laguna desconocen interés de Chivas por Carlos Acevedo