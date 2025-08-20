Balón de Oro lidera convocatoria del Barcelona para jugar en México

Por tercera ocasión en la historia el Barcelona Femenino visitará México para disputar un par de encuentros amistosos. En la edición 2025 del Camp3onas Tour, el conjunto blaugrana jugará su primer partido en el Volcán Universitario para después visitar la capital.

En tierras regiomontanas se verán las caras en un juego de estrellas: las mejores futbolistas de la Liga MX Femenil contra ellas el próximo 22 de agosto, mientras que el domingo 24 visitarán al Club América.

La convocatoria del Barcelona para su visita a México

Con base en esto, dieron a conocer la convocatoria de 25 jugadoras que viajaron a la Ciudad de México, donde permanecerán hasta el jueves 21 antes de viajar hacia Monterrey.

Porteras: Gemma Font, Cata Coll, Txell Font

Defensas: Irene Paredes, Emilia Szymczak, Mapi León, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Aïcha Camara, Ona Batlle, Lucía Corrales, Esmee Brugts

Centrocampistas: Sydney Schertenleib, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi, Alba Caño

Delanteras: Salma Paralluelo, Clàudia Pina, Kika Nazareth, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Celia Segura

Aitana Bonmatí viene por primera vez a México con el Barcelona

Esta será la tercera visita del equipo culé. La primera vez que vinieron fue para jugar ante Tigres y América un par de partidos amistosos y en esa ocasión la convocatoria del Barcelona contaba con otros nombres. Tal es el caso de Sandra Paños y Bruna Vilamala, que ahora son futbolistas del Club América. Además de ella, en esta ocasión no vino María León, ni Jana Fernández, entre otras.

Y así como hubo cambios en las jugadoras que ahora no fueron convocadas, también hubo un cambio en las que sí lo serán; como Font, Coll, Paredes, Alexandri, entre otras, aunque la mayor estrella que no había venido el pasado y que ahora sí fue incluida es Aitana Bonmatí, la dos veces -y actual- ganadora del Balón de Oro y que ha tenido actuaciones recientes con la Selección Femenina de España.

Actualmente el equipo ya está en la Ciudad de México, donde iniciarán concentración. Su lugar de entrenamiento será en Coapa, en el Club América para el jueves hacer el viaje a Monterrey para jugar el “juego de estrellas” y después regresar a la capital para enfrentarse por segunda ocasión en la historia al conjunto azulcrema, donde se reencontrarán con dos exjugadoras azulgranas.

