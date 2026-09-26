Baptiste, el videojuego de terror psicológico que espera conquistar a la Nintendo Switch

El mundo de los videojuegos ha tenido una expansión por demás interesante en donde los usuarios buscan nuevos estilos gráficos y de aventura, por lo que aquellos títulos que forman parte del terror psicológico se han vuelto tendencia en distintas consolas como la Nintendo o la PlayStation.

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Posiblemente, el ejemplo más claro de lo anterior es Baptiste, un juego que llegará muy pronto coincidiendo con Halloween y que es considerado uno de los títulos más intensos respecto a la comunidad amante del terror, por lo que no está de más que conozcas todos los detalles al respecto.

¿Qué es Baptiste, el juego que ha conquistado a la Nintendo y demás consolas?

Desarrollado por Digital Dreams y Firenut Games, Baptiste no es más que un videojuego de terror psicológico que ha generado muchas sensaciones positivas entre la comunidad y que llegará al mundo durante el otoño del 2026; es decir, está previsto para las próximas semanas.

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Baptiste, novo jogo de terror da Firenut Games, chega ainda em 2026 🪆



Baptiste ganhou uma janela de lançamento e chegará entre setembro e dezembro de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.



Na história, controlamos Tom, uma criança que se muda com a… — EvilHazard.com.br Resident Evil & Survival Horror (@EvilHazardBR) August 22, 2026

Se trata de la aventura de Tom, un joven que tiene que mudarse con su madre a una misteriosa mansión, ubicada en Jagged Shore, luego de una tragedia familiar. Esta sinopsis es suficientemente interesante como para que muchos usuarios deseen saber más respecto a la trama que tendrá.

Es precisamente aquí en donde se libera a una muñeca llamada Baptiste, por lo que este videojuego apuesta, entre otras cosas, por la narrativa ambiental catastrófica, la exploración y una tensión psicológica de terror que se siente desde el principio, destacando temas como la pérdida de un familiar y el duelo que esto deriva.

¿En qué consolas estará disponible Baptiste?

Baptiste cuenta con una versión de prueba que está disponible desde diciembre del año pasado, aunque el videojuego oficial saldrá en otoño de este año. Recuerda que el título estará presente en la Nintendo Switch 2, así como en la Xbox Series X | S, la PC y en la PlayStation 5.