Barcelona recibe pésimas noticias; no podrá fichar a esta estrella en el EA Sports FC 27

Estamos a unos días para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, uno de los videojuegos más esperados del año, y sin duda, uno de los equipos que acapara por completo las miradas es el Barcelona, escuadra liderada por Rodri, Pedri y Lamine Yamal.

Un Barcelona alérgico al gol

El FC Barcelona tiene tres de los mejores jugadores del mundo de acuerdo con la media establecida del videojuego de Electronic Arts. Sin embargo, un punto que ha llamado la atención es el hecho de que el club no podrá fichar a un futbolista en el EA Sports FC 27. ¿Por qué?

¿Qué jugador no podrá fichar el Barcelona en el EA Sports FC 27?

A pesar de que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta oficialmente hasta el 25 de septiembre, muchos creadores de contenido han estado disfrutando de este videojuego. Uno de ellos es RobertPG, quien de acuerdo con el portal Marca ha sorprendido con información a destacar dentro del Modo Carrera.

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🚨Julian Alvarez looks like he's thinking about Barcelona after Atletico Madrid's loss to Liverpool pic.twitter.com/b4TlNnVGSe — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 10, 2026

El usuario intentó romper el mercado de fichajes con la llegada del argentino Julián Álvarez al Barcelona, esto luego de que, en la vida real, el Atlético de Madrid tomara la decisión de no negociar a su jugador con esta institución luego de los problemas existentes entre ambas directivas.

Sin embargo, la sorpresa habría sido que la directiva del conjunto colchonero ni siquiera se habría sentado a negociar el traspaso de su jugador al Barcelona, lo cual indicaría que el videojuego se habría puesto mucho más serio con el mercado de fichajes tal y como ocurre en la realidad.

¿El Barcelona es el equipo más poderoso del EA Sports FC 27?

Si bien el conjunto blaugrana es uno de los más poderosos línea por línea del EA Sports FC 27, la realidad es que existen otros que compiten por ser los mejores del videojuego, entre los que destacan instituciones como el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Manchester City, el Arsenal y el PSG.