Al Barcelona de nuevo se le aparece su ‘Bestia Negra’

Barcelona, España. La bestia negra se le volvió aparecer al Barcelona y esta vez el Bayern Munich le anotó tres tantos en el partido de la jornada 5 de la Champions League jugado en la cancha del Camp Nou.

Aunque ya el equipo dirigido por Xavi Hernández había sido eliminado del torneo luego de la victoria del Inter de Milán 4-0 sobre el Viktoria Plzen, el club culé quería llevarse los tres puntos en casa ante uno de los equipos que más se le indigesta en las competiciones europeas.

Todo comenzó a definirse en el minuto 10 cuando Serge Gnabry, con una gran visión, envía un pase a Sadio Mané, que ha demostrado un gran aplomo dentro del área para marcar por la esquina inferior izquierda y poner el 0-1.

REUTERS

Una vez más el campeón de la Bundesliga demostró su poderío en el 31’. Un gran pase al hueco enviado por Serge Gnabry a Eric Maxim Choupo-Moting que lo recibe dentro del área para disparar y vencer al arquero ter Stegen para el 0-2.

Te puede interesar: Ellos son los grandes ausentes de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Parecía que al terminó de la primera parte se le abría la posibilidad al Barcelona luego que el árbitro pita una falta de Matthijs de Ligt sobre Lewandowski, pero para desgracia de los aficionados culés el VAR enseña que no hay nada dentro del área del Bayern.

En el segundo tiempo, un nuevo gol para el Bayern Munich a través de Joshua Kimmich con gran visión, envía un pase a Serge Gnabry, que muestra un enorme aplomo dentro del área para marcar junto al poste izquierdo, pero de nuevo el VAR lo anula.

Barcelona siguió presionando buscando ese gol que le diera vida, pero las jugadas peligrosas eran para los alemanes hasta el termino del encuentro cunado en tiempo de compensación Benjamin Pavard marca el 0-3 definitivo.

Con este resultado, Bayern Munich llega a 15 unidades, mientras Barcelona se queda con cuatro puntos.

REUTERS

El destino del Barcelona en la Champions League ya no está en sus manos tras su empate 3-3 con el Inter de Milán. Los azulgranas están obligados a ganar al Bayern Munich, pero quedarán eliminados matemáticamente a falta de una jornada si el Inter vence al Viktoria Plzen. Buscando tomarse la revancha de su derrota por 2-0 ante los bávaros en septiembre, el conjunto de Xavi se mide a su auténtica bestia negra en los últimos años después de haber encadenado dos contundentes triunfos ligueros con su portería a cero en el Camp Nou (3-0 vs Villarreal, 4-0 vs Athletic Club).

En ambas victorias, el Barcelona llegó al descanso venciendo por 3-0. El Camp Nou será una olla a presión para impulsar a los culés frente al equipo que les apeó de la pasada fase de grupos. Aunque el equipo azulgrana encadena cuatro partidos invicto como local en la Champions (G2, E2), dicha racha comenzó después de caer por 3-0 ante el Bayern en septiembre de 2021.

Te puede interesar: Xavi y el Barcelona no pierden la esperanza en Champions League

El actual campeón de la Bundesliga ha dominado de forma insultante al Barcelona en tiempos recientes, ganando los últimos cinco duelos entre ambos con un asombroso promedio de 3.8 goles a favor por partido. El Bayern Munich ya se ha asegurado el pase a los octavos de final, pero visita el coliseo azulgrana dispuesto a ahondar la herida del Barcelona logrando su quinto triunfo oficial consecutivo después de imponerse a domicilio por 2-0 al Hoffenheim el sábado.

Los bávaros, que saldaron sus dos salidas en esta Liga de Campeones con sendas victorias por un margen de dos goles, han perdido solo uno de sus últimos 28 partidos como visitantes en la competición. El poderoso cuadro de Julian Nagelsmann saldrá con la máxima concentración frente a un Barcelona que no tiene nada que perder.

Jugadores a seguir Barcelona vs Bayern Munich

Ousmane Dembélé anotó frente al Athletic el gol número 4000 del Barcelona como local en el campeonato doméstico, inaugurando el marcador por segunda vez en los últimos tres partidos de los azulgranas en el Camp Nou. En la visita del Bayern al Barça en la Champions 2021-22, el primer gol de los bávaros fue anotado por Thomas Müller en el primer tiempo, y el veterano mediapunta alemán también vio puerta antes del descanso en el último partido de su equipo fuera de casa en el torneo.