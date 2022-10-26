Ellos son los grandes ausentes de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Falta menos de un mes para dé inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las listas de quiénes serán los protagonistas sobre las canchas del país árabes en el primer mundial que se jugará en invierno, comienzan a tomar forma de cara al acontecimiento deportivo más esperado cada cuatro años. La Selección Mexicana reveló su convocatoria.

El entrenador de la Selección Nacional de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino dió a conocer la lista de los convocados para la concentración que sostendrán en la localidad de Girona, España, en donde se medirán a los combinados nacionales de Irak el 9 de Noviembre y Suecia el día 16 del mismo mes en el Estadio Montilivi, casa del Girona FC, en la recta final de su preparación previo a trasladarse a la sede mundialista en Catar.

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Una lista sin sorpresas para Qatar 2022

En una lista que sorprendió a muchos, a otros no y que sin duda despertó controversia en los distintos sectores de la afición mexicana, destacaron jugadores que brillaron por su ausencia al no haber formado parte de este listado del que se desprenderán los 26 elementos que representarán a la Selección Azteca en el certamen mundialista.

La ausencia que destaca por sobre todas las demás es la del delantero del LA Galaxy, Javier "Chicharito" Hernández, cuya no convocatoria fue muy cuestionada por el buen presente goleador que vive con el cuadro angelino y quien siempre reiteró su deseo por volver a un llamado de la escuadra mexicana, además de aún ostentar el título de goleador histórico del equipo mexicano.

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Otras ausencias destacadas son las del juvenil del Real Oviedo, Marcelo Flores, que hace tan solo unos meses hizo oficial su deseo de representar a México a nivel de selecciones mayores, rechazando de esta manera a equipos como Inglaterra y Canadá y la del portero de los guerreros de Santos Laguna, Carlos Acevedo, ambos con convocatorias durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en la CONCACAF Nations League, torneo en el que el guardameta lagunero llegó a saltar como titular ante Surinam.

Importante recordar que Carlos Vela, con gran presente y destacadas actuaciones con el LAFC en la MLS, reafirmó su retiro de la Selección Azteca tras su participación en el Mundial de Rusia 2018.

A estas ausencias se unen nombres como Israel Reyes (Puebla), Jonathan Dos Santos (América), Erick Aguirre (Rayados), Rodolfo Pizarro (Rayados), Diego Reyes (Tigres), Francisco Córdova (Tigres), Javier Aquino (Tigres), Luis "Chaka" Rodríguez (Tigres), Erik Lira (Cruz Azul) y Osvaldo Rodríguez (León).

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