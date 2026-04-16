¡Una vez más! Barcelona responsabiliza al arbitraje de su eliminación de la Champions League

Este jueves 16 de abril del 2026, el conjunto del Barcelona dio a conocer en sus redes sociales un comunicado en el que informó que presentó una queja ante la UEFA en la que responsabilizan a los árbitros por la eliminación del equipo en la Champions League ante el Atlético de Madrid.

Barcelona explota contra los arbitros de la Champions League

El equipo culé revela en el comunicado que en los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas de juego, derivadas de una mala aplicación del reglamento y de una falta de intervención adecuada del VAR. Debido a estos errores, el equipo se considera perjudicado en lo deportivo y en lo económico.

Por último, recalca que no es la primera reclamación y ofrece colaborar con la UEFA para mejorar el sistema arbitral.

"El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego".