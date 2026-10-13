Con la barra de bebidas más larga de MLS y capacidad para 26,700 espectadores: así es el estadio más moderno de todo Estados Unidos

El tamaño de la infraestructura de los recintos deportivos en los deportes estadounidenses parece interminable. La muestra de su poderío se observó en el pasado Mundial de futbol y se recuerda de inmediato que Los Ángeles recibirán los Juegos Olímpicos. Por eso, muchos destacan el Estadio NU, que hoy es una plaza de relevancia mundial al acoger los encuentros como local del Inter Miami de Lionel Messi.

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¿Cómo es el Estadio NU, casa del Inter Miami de Lionel Messi?

Después de que los primeros años desarrollaran su historia en el Hard Rock Stadium, Las Garzas de Miami se trasladaron este año a su estadio exclusivo. El NU Stadium significó un cambio en cuanto a menor capacidad (al Hard Rock le cabían más de 60, 000 personas) pero se invirtió en un recinto que sea toda una experiencia turística, aprovechando que un tal Lio Messi es el embajador global del equipo.

Se presume cabida para 26, 700 espectadores con distintas zonas que provocan una experiencia muy cercana a lo que se ofrece en restaurantes-bares donde el deporte es el protagonista. La propia web del equipo presume que cada asiento tiene una vista espectacular. Y la realidad es que las zonas exclusivas son diseñadas para las altas esferas del espectáculo, deporte y demás personajes de relevancia mediática.

Este espectacular estadio de futbol existe con la idea de crear una experiencia culinaria (se presume que tienen la barra de bebidas más amplia de la liga), turística y social. Y es que la llegada de Lionel Messi provocó que el mundo entero sintiera la necesidad de acudir a ver al astro en lo que serán sus últimos años como futbolista profesional. En ese sentido, hay muchas razones para visitar el campo de este club de la Major League Soccer.

¿Cuánto cuesta entrar el Estadio NU, casa del Inter Miami de Lionel Messi?

Según los propios anuncios del equipo, el Estadio NU tiene un costo de entrada desde los 40 dólares... aunque algunas otras fuentes hablan de 100 o 120 dólares. Es decir, entre 750 y poco más de 2000 pesos mexicanos, aunque como se indicó… en las zonas exclusivas ya se maneja mucho más dinero. En general se entiende que las entradas para el soccer no son baratas en los Estados Unidos. Pero según lo que se presume en redes y lo que la marca comparte, se indica que vale la pena intentar asistir a un encuentro en el recinto ubicado en el centro de Miami… al lado del Aeropuerto Internacional de la ciudad.