La barras de los equipos mexicanos hacen petición a la Liga BBVA MX

La barras o grupos de animación sigue siendo un tema pendiente en la Liga BBVA MX, las cuales ahora se han juntado para hacer una petición, al tiempo que piden por la paz en el futbol mexicano, aunque no siempre son los causantes de la violencia en los estadios y sus alrededores.

Recordemos que, en marzo del 2022, se disputaba el duelo entre Querétaro y Atlas, en el Estadio Corregidora, cuando la violencia se desató en las gradas del inmueble. Por ese motivo, Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tomó algunas medidas, entre ellas vetar a las barras de los estadios.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

¿Cuál es la petición de las barras a la Liga BBVA MX?

Sin embargo, es importante mencionar que el veto a los grupos de animación se ha realizado a medias, ahora sus líderes piden a la Liga BBVA MX el final de la medida. Por medio de redes sociales, las barras han realizado las siguientes peticiones, las cuales fueron firmadas por varias de ellas.



Regreso a las barras en calidad de visita.

Les dejen dar "color" a la Liga MX.

Y que los menores tengan acceso a esas zonas.

Hoy, las barras del futbol mexicano levantamos la voz con un solo objetivo: La Paz

Hasta el momento, no existe una respuesta de forma oficial por parte de la Liga BBVA MX, quien desde los hechos sucedidos en el duelo entre Querétaro y Atlas, tomó las siguientes medidas:

