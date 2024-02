Bayern Munich ve alejarse el título de la Bundesliga

El equipo del Bayern Munich se encuentra en una profunda crisis luego de sumar su tercera derrota consecutiva, esta última ante el Bochum por marcador de 3-2 y con su continuidad en la Champions League en entredicho, en una jornada negra que dejó más que señalado al francés Dayot Upamecano, expulsado dos veces en cuatro días.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel no perdía dos partidos seguidos en la Bundesliga desde diciembre del 2019.

También queda en el aire las aspiraciones del poseedor del título alemán al que no le valió la presión final para evitar la derrota. Bayern Munich se queda a ocho puntos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que no falla y que sumó tres puntos ante el Heidenheim en esta jornada.

El proyecto actual del Bayern se tambalea. Indefinido, sin mantener la apuesta por los veteranos o por establecer un cambio generacional necesario. Y entre las dudas queda en evidencia, superado por un adversario con poco más que entusiasmo y que llevaba tres partidos sin ganar, anclado en el puesto número 11 de la tabla.

Bayern Munich abrió el marcador a los 14 minutos

Parecía que el partido se desarrollaría como estaba presupuestado luego que a los 14 minutos Bayern Munich marcaría el 0-1. Fue de Musiala que finalizó de buena manera una acción de equipo que terminó con un pase de Leon Goretzka y el balón a la red.

En los peores momentos del Bochum encontró el empate gracias a un error de su rival. Perdió el balón Musiala y comenzó una galopada letal, con espacios. Anthony Losilla recibió el pase y mandó la pelota lejos del alcance de Manuel Neuer para el 1-1.

Con la igualada, Bayern Munich perdió el rumbo del partido. Sin calma, sin paciencia. En un córner Bochum encajó el segundo tanto. Una acción a balón parado. Centro de Kevin Stoger que cabeceó en forma certera Keven Schlotterbeck.

Ya en la segunda parte en un balón aéreo Upamecano le dio un codazo a Schlotterbeck, cuando los dos buscaban el balón por el aire. Lo vio claro el árbitro que indicó los once metros y sacó la amarilla, la segunda, al central francés. Una semana para olvidar. Segunda expulsión para el galo. Stoger no falló desde los once pasos para poner el marcador 3-1.

Gol 25 de Harry Kane en la Bundesliga

Con pocos minutos por disputar Bayern Munich buscó el milagro. Acortó distancias por medio de Harry Kane, quien anoto su gol 25 en la temporada, que aprovechó un rebote de Ivan Ordets a una gran jugada de Mathys Tel para marcar a puerta vacía. El delantero inglés tuvo otra más, de cabeza, que fue detenido por el guardameta.