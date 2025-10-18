Bayern Munich vence a Borussia Dortmund en Der Klassiker con Harry Kane encendido

Harry Kane continúa encendido y este sábado 18 de octubre llegó a nueve partidos consecutivos anotando tanto a nivel de clubes como selección tras anotar el primer gol en la victoria del Bayern Munich sobre el Borussia Dortmund en el Der Klassiker por 2-1 disputado en el Allanz Arena por la Jornada 7 de la Bundesliga.

Harry Kane y su temporada demoledora

El delantero inglés ha convertido 16 goles en los últimos nueve partidos que ha disputado entre Eliminatorias Mundialistas con Inglaterra y juegos de la Liga de Alemania y la Champions League con el Bayern Munich.

Sus números son aun más impresionantes si nos remontamos al inicio de la temporada 2025-26, ya que Kane ha marcado un total de 22 anotaciones y tres asistencias contando los 13 juegos que ha disputado entre Supercopa de Alemania, Bundesliga, Champions, Copa Alemana y Eliminatoria con Selección.

El Dortmund fue la más reciente víctima de Kane luego de abrir el marcador a los 22 minutos al rematar de cabeza un tiro de esquina a primer poste ejecutado por Kimmich en el que el inglés se elevó por encima de sus marcadores.

X: (@FCBayern) Michael Olise marcó el segundo del Bayern Munich ante Borussia Dortmund

Bayern Munich se lleva Der Klassiker ante Dortmund

El Bayern Munich mantiene el paso perfecto en el inicio de la Bundesliga y sumó su séptima victoria consecutiva tras derrotar este sábado 18 de octubre al Borussia Dortmund en una nueva edición del Clásico Alemán.

Mientras que Kane abrió el marcador, Michael Olise fue el encargado de sellar la victoria al convertir el segundo del Gigante Bávaro al 79', tras un error de Jobe Bellingham, quien cortó un centro de Luis Díaz, pero no despejó a tiempo y el francés le tapó la pelota para que se colara en el fondo de las redes.

Julian Brandt descontó por el Dortmund al 84' al rematar un centro de Ryerson que encontró solo frente a Manuel Neuer; sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y la visita no pudo igualar el marcador.

