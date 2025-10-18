Aaron Ramsey toma una desesperada decisión para encontrar a su perrita Halo

La angustia continúa para Aaron Ramsey y su familia ante la desaparición de su perrita Halo, que fue vista por última vez en las inmediaciones del albergue para perros Hipsterrier en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ante la desesperación por encontrar a Halo, Ramsey a aumentado la recompensa ofrecida con el objetivo de incentivar a la población a que se sume a las labores de búsqueda de su amada mascota.

Aaron Ramsey y su familia duplican la recompensa por Halo

A través de sus redes sociales, Aaron Ramsey informó que duplicó la recompensa por su perrita Halo de 10 mil dólares (cerca de 183 mil pesos) a 20 mil dólares (367 mil pesos) de la que no tienen información desde el pasado 10 de octubre.

Adicional a la recompensa, el jugador galés ha organizado una búsqueda masiva en San Miguel de Allende con el objetivo de dar con el paradero de su mascota este sábado 18 de octubre a partir de las 7 de la mañana.

El futbolista de los Pumas ha solicitado la ayuda de voluntarios, vecinos y drones para rastrear el paradero de su mascota. La cita es en Adjuntas del Río Guanajuato y Ramsey y su esposa pidieron traer teléfonos de la marca Samsung ya que Halo cuenta con un dispositivo de localización de esa compañía.

“Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una gran recompensa por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”, escribió Ramsey en sus redes sociales.

Instagram (@aaronramsey)

Aaron Ramsey podría perderse el resto del Apertura 2025

Aaron Ramsey no estará presente en el partido de Pumas ante Rayados de esta Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX debido a una lesión que arrastra desde la Fecha FIFA y que lo dejó fuera de la convocatoria ante Chivas.

Ramsey, de 34 años, presentó molestias musculares durante los entrenamientos y podría perderse el resto del torneo con los Universitarios, aunque todo dependerá de la evolución de la lesión.

