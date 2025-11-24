deportes
Noticias
Azteca Deportes
Nota

Las beisbolistas mexicanas invaden la primera Women’s Pro Baseball League; estas fueron las elegidas

Un nuevo proyecto a desarrollarse en los Estados Unidos reclutó jugadoras, por ello aquí indicamos quiénes son las beisbolistas mexicanas que participarán.

Pablo García - Marktube
El deporte nacional está de manteles largos por la selección de nueve beisbolistas mexicanas que formarán parte de un nuevo intento estadounidense para profesionalizar el beisbol en dicho país. Con ello, las mexicanas destacaron en distintas pruebas que concretaron para formar parte de los 4 equipos fundadores de la Women’s Pro Baseball League. En el 2026 iniciarán las actividades de esta competición.

¡Increíble falla! Estupiñán perdona a Pachuca en la primera llegada de Juárez | Play-In

¿Quiénes son las 9 beisbolistas mexicanas que competirán en esta liga?

El beisbol de los Estados Unidos ha tenido la intención de concretar un proyecto deportivo en la rama femenina desde hace años. Aunque varios han tenido un arranque, su finalización llega más pronto de lo esperado. Por ello, esta nueva liga llega con la intención de quedarse. Y en esta primera elección donde hicieron pruebas poco más de 600 jugadoras, México estará presente. 

Las nueve beisbolistas mexicanas están repartidas en tres lanzadoras, tres terceras bases, una short stop, una segunda base y una receptora. Esto, para formar parte de las 120 jugadoras que estarán en esta liga. Y sin más, estos son los nombres de las connacionales.

  • Rocío Barajas (PD / Nayarit ) – Nueva York
  • Samaria Benítez (SS / Nayarit) – Los Ángeles
  • Edith De Leija (3B / Tamaulipas) – Nueva York
  • Rosi Del Castillo (PD / Puebla) – San Francisco
  • María José Valenzuela (2B / Hermosillo) – Boston
  • Luisa Hernández (3B / Jalisco) – Los Ángeles
  • Diana Ibarra (3B / Jalisco) – Nueva York
  • Esthela Segovia (C / Tijuana) – San Francisco
  • Flor Valerio (PD / Tijuana) – San Francisco
@podionmx LAS MEXICANAS QUE HARÁN HISTORIA EN EEUU ⚾🇲🇽 Nueve peloteras mexicanas fueron seleccionadas en el Draft para la temporada inaugural de la Liga Profesional Femenil de Beisbol (WPBL) en Estados Unidos, que arrancará el 1 de agosto de 2026 en Springfield, Illinois. Repartidas entre Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Boston, estas beisbolistas marcarán un momento histórico para el deporte femenil y para México. Conoce quiénes son, en qué equipos quedaron y por qué este debut representa un antes y un después para el beisbol femenil a nivel internacional. #Beisbol #BeisbolFemenil #WPBL #OrgulloMexicano #shortsfeed ♬ original sound - Podion 🏆

¿Cómo funcionará la liga donde competirán las 9 beisbolistas mexicanas?

El proyecto iniciará el próximo 1 de agosto y sucederá en alrededor de mes y medio. Serán cuatro semanas de temporada regular y un par extra de playoffs. Como parte del quinto proyecto directo de tener beisbol profesional en Estados Unidos, los juegos se disputarán en el Robin Roberts Stadium de Springfield.

Los juegos durarán siete entradas, los bates serán de aluminio y las plantillas contarán entre 15 y 25 peloteras. Con esto, los cuatro equipos de este inicio de actividades serán San Francisco, Los Angeles, Boston y Nueva York.

Pablo García - Marktube

