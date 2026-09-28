Bélgica vs Francia: La HORA para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Nations League

Se trata, sin duda, de uno de los duelos internacionales más esperados y llamativos que habrá a lo largo de esta semana. Dos potencias se verán las caras en un duelo correspondiente a la UEFA Nations League, por lo que es preciso que sepas todo respecto al Bélgica vs Francia.

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Bélgica y Francia cuentan con jugadores de élite en las mejores Ligas del mundo y con la intención clara de trascender en esta Nations League. Por tal motivo, el partido de hoy lunes 28 de septiembre funge como el escenario perfecto para que ambas instituciones midan fuerzas en el terreno de juego.

¿Cómo llegan Bélgica y Francia a este partido de Nations League?

Un punto a tener en cuenta es que tanto Bélgica como Francia llegan a este enfrentamiento luego de ganar en sus primeros compromisos, lo cual hace de este duelo uno de los más interesantes considerando el plantel de ambos países y lo que desean demostrar en este torneo.

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Bélgica demostró su poderío de tres cuartos del campo en adelante y sorprendió a propios y extraños luego de vencer de visitante al combinado de Italia por 2-0, por lo que este duelo ante el campeón del mundo en 2018 podría ser la plataforma idónea para mandar un mensaje a las demás escuadras.

Del otro lado de la moneda se encuentra Francia, selección que se coló a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, a pesar de ganar el último duelo ante Turquía, llegará a este compromiso con la baja de Kylian Mbappé, quien se perderá varios partidos por una lesión.

¿A qué hora será el juego entre Bélgica y Francia?

Será este lunes 28 de septiembre cuando Bélgica y Francia se vean las caras en un duelo correspondiente a la Jornada 2 dentro del Grupo A de la Nations League, el más reñido de todos. El partido se llevará a cabo en el Rey Balduino, comenzará a las 12:45 horas y se podrá ver a través de Sky Sports.