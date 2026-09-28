Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Bélgica vs Francia: La HORA para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Nations League

Bélgica y Francia se verán las caras en uno de los duelos más interesantes que habrá en la Jornada 2 de la UEFA Nations League. ¿Qué debes saber al respecto?

belgica-vs-francia-hora-vivo-nations-league.jpg
|Instagram: Francia

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Se trata, sin duda, de uno de los duelos internacionales más esperados y llamativos que habrá a lo largo de esta semana. Dos potencias se verán las caras en un duelo correspondiente a la UEFA Nations League, por lo que es preciso que sepas todo respecto al Bélgica vs Francia.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Bélgica y Francia cuentan con jugadores de élite en las mejores Ligas del mundo y con la intención clara de trascender en esta Nations League. Por tal motivo, el partido de hoy lunes 28 de septiembre funge como el escenario perfecto para que ambas instituciones midan fuerzas en el terreno de juego.

¿Cómo llegan Bélgica y Francia a este partido de Nations League?

Un punto a tener en cuenta es que tanto Bélgica como Francia llegan a este enfrentamiento luego de ganar en sus primeros compromisos, lo cual hace de este duelo uno de los más interesantes considerando el plantel de ambos países y lo que desean demostrar en este torneo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bélgica demostró su poderío de tres cuartos del campo en adelante y sorprendió a propios y extraños luego de vencer de visitante al combinado de Italia por 2-0, por lo que este duelo ante el campeón del mundo en 2018 podría ser la plataforma idónea para mandar un mensaje a las demás escuadras.

Del otro lado de la moneda se encuentra Francia, selección que se coló a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, a pesar de ganar el último duelo ante Turquía, llegará a este compromiso con la baja de Kylian Mbappé, quien se perderá varios partidos por una lesión.

¿A qué hora será el juego entre Bélgica y Francia?

Será este lunes 28 de septiembre cuando Bélgica y Francia se vean las caras en un duelo correspondiente a la Jornada 2 dentro del Grupo A de la Nations League, el más reñido de todos. El partido se llevará a cabo en el Rey Balduino, comenzará a las 12:45 horas y se podrá ver a través de Sky Sports.

Tags relacionados
UEFA Nations League Selección de Francia Selección de Bélgica

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
29 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
30 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
30 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
1 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
1 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
2 OCT