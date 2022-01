Betis le comunica a Diego Lainez su futuro

El futuro de Diego Lainez , puede ser que ahora sí está tomando forma. El atacante mexicano ha ido teniendo minutos poco a poco con Manuel Pellegrini pero parece ser que el Betis ya le ha comunicado cuál es la decisión sobre lo que sigue en su carrera.

En LaLiga Española, el ex del América apenas suma 65 minutos pero Pellegrini no le ha cerrado la puerta por completo. “Le pasa a Diego Lainez, Víctor Ruiz o jugadores que en estos momentos no están jugando, pero siguen siendo piezas importantes para mantener el nivel esta campaña”, aseveró.

Te podría interesar: Revelan interés del Celta de Vigo en Diego Lainez

¡GOL! Diego Lainez abrió el marcador | México 1-0 Panamá

El futuro de Diego Lainez

De acuerdo a información de ESPN, el Betis ya tiene un acuerdo con otro equipo para dejar salir al mexicano, pero sólo a préstamo. La misma fuente señala que la transacción se dará únicamente si el mexicano acepta, por lo que están esperando su respuesta.

No se ha dado a conocer el nombre del equipo al que iría Lainez. En anteriores ocasiones se le ha relacionado con equipos como el Torino de Italia o el Sporting Lisboa de Portugal. No se sabe si podría ser alguno de ellos o se sorprenderá con algún otro nombre.

En la actual temporada, Diego Lainez ha podido contribuir con goles en la Copa del Rey, torneo en el que ha recibido más oportunidades y donde el Betis se mantiene con vida tras haber eliminado al Sevilla del ‘Tecatito’ Corona en un derbi que se vio manchado por la violencia de la afición.

Habrá que esperar lo que sucede con Diego Lainez. Lo que ya es una posibilidad real, es que cambie de camiseta en los próximos meses para buscar consolidarse en el futbol de Europa, antes de pensar en volver a la Liga BBVA MX.

Te podría interesar: Guardado y Lainez, ven acción en goleada del Real Betis