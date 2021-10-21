Cobertura Betis vs Bayer Leverkusen EN VIVO | Europa League

La tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, tendrá un muy interesante Betis vs Bayer Leverkusen. El equipo español cuenta con Andrés Guardado y Diego Lainez, y los mexicanos buscarán tener minutos en el segundo torneo más importante a nivel de clubes, en el Viejo Continente.

Cobertura Betis vs Bayer Leverkusen EN VIVO

Estadísticas del Betis y Bayer Leverkusen

Luego de dos jornadas disputadas en la fase de grupos de la Europa League, tanto Betis como Bayer Leverkusen suman dos victorias. Los dos equipos son líderes con seis puntos pero los alemanes tienen una mejor diferencia de goles.

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Aunque el Betis ha marcado siete goles en dos partidos, siendo el que más ha conseguido, también ha recibido cuatro. Por su parte, el Bayer Leverkusen ha hecho seis anotaciones pero ha recibido únicamente uno, siendo una de las mejores defensas.

|EFE

Posibles alineaciones del Betis vs Bayer Leverkusen

Por lo mostrado en sus últimos partidos, se espera que el Betis arranque con Rui Silva en el arco, acompañado de Martín Montoya, Pezzella, Marc Bartra y Juan Mirada en la defensa. En el medio campo veríamos a Andrés Guardado junto a Sergio Canales y más adelantados, Nabil Fekir, Juanmi y Joaquín. En punta estaría Borja Iglesias.

Para el Bayer Leverkusen arrancaría Lukas Hradecky en el arco, mientras que en defensa estarían Sinkgraven, Jonathan Tah, Tapsoba y Frimpong. En el medio campo estarían Kerem Demirbay y Robert Andrich. En punta estaría Lucas Alario pero detrás de él, Amine Adli, Florian Wirtz y Moussa Diaby.

Partidos de la Europa League

Entre los encuentros más interesantes de la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, además del Betis vs Bayer Leverkusen veremos a la Lazio enfrentarse al Olympique de Marsella, al PSV frente al Monaco y al Napoli del 'Chucky' Lozano, frente al Legia Varsóvia.

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