Estos son los mexicanos élite mejor calificados en FIFA 22

A principios de este año la empresa desarrolladora del videojuego, FIFA 22, Electronic Arts Sports reveló la lista de los jugadores mexicanos con la valoración más alta dentró de su videojuego, por lo que seguimos repetando la calificación inicial y actualizamos los nuevos equipos de cada uno de los futbolistas aztecas.

La lista es liderada nada más y nada menos que por el delantero internacional Raúl Alonso Jiménez con una media de 83, pese a que el nacido en Tepeji del Rio no tuvó su mejor temporada en Inglaterra así es como comenzo su calificación en el título de futbol. En segunda posición se encuentra Carlos Vela con el mismo puntaje de media, sin embargo, el delantero de 33 años de edad es considerado como el mejor jugador de la MLS, liga en la que milita actualmente.

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En tercer lugar se encuentra el extremo del Sevilla, Jesús “Tecatito” Corona con una media de 82. Mientras que el jugador de 26 años de edad del Napoli, Hirving Lozano se suma en cuarta posición con una media de 81. Por otro lado, el mediocampista azteca que recién se despidió del Atlético de Madrid, Héctor Herrera entra en top 5 con los mismo 81 puntos del “Chucky”.

Solo 6 de los mejores jugadores mexicanos del mundo según el videojuego de EA Sports cumplen con una media que superan los 80 puntos, siendo Gullermo Ocho, arquero de América el sexto mejor jugador y único que cumple con una media de 80 jugando en la Liga BBVA MX.

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Lista completa de los mejores jugadores mexicanos en FIFA 22

1.- Raúl Jiménez (83) - Wolverhampton

2.- Carlos Vela (83) - LAFC

3.- Jesús Manuel Corona (82) - Sevilla

4.- Hirving Lozano (81) - Napoli

5.- Guillermo Ochoa (80) - América

6.- Javiér Hernández (78) - LA Galaxy

7.- Andrés Guardado (78) - Real Betis

8.- Alfredo Talavera (78) - Pumas

9.- Luis Rodríguez (78) - Tigres

10.- Edson Álvarez (78) - Ajax