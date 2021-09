Bill Belichick negó el saludo a Tom Brady

La mejor dupla, head coach-quarterback, en la historia de la NFL no terminó del todo bien. Después de seis anillos de Super Bowl, y convertirse en la franquicia más ganadora de la liga, Tom Brady y Bill Belichick tomaron caminos separados.

Ahora, el destino los volverá a ver poner cara a cara. Este domingo se medirán en el Sunday Night Football, en el Gillette Stadium, lo marca el regreso de Brady a la que fuera su casa por 20 años.

La salida del mariscal de campo más ganador de todos los tiempos, no fue del agrado del legendario entrenador y tras su cambio de equipo, el coach rechazó los deseos de Brady de despedirse de él, según el libro de Seth Wickersham “Es mejor ser temido”.

Por lo que, este miércoles en la conferencia previa al partido, Belichick aseguró que eso no fue cierto. “Escuché algunas cosas sobre este libro, y parece que son muchos comentarios de segunda, tercera y cuarta mano, pero no voy a entrar en eso”.

Buccaneers vs Patriots

El juego del domingo por la noche será uno de los más esperados en la temporada. Esto, gracias al regreso de Brady al Gillette Stadium y así enfrentar a su ex equipos los New England Patriots. En punto de las 19:20 horas, se dará el kick off, de un duelo por el orgullo.

Ninguna de las dos franquicias quiere perder este duelo. Mientras que, el mariscal de campo ya ganó un Super Bowl sin ellos, y demostró que, es el más ganador de todos los tiempo, o incluso el mejor de la historia; los Pats, buscarán dejarle en claro que sin él, también pueden ser una franquicia ganadora.

Duelo de poder, pero sobre todo de orgullo. Tom Brady vs Bill Belichick, Buccaneers vs Patriots, en el Sunday Night Football.