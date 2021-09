NFL: las noticias más relevantes del 28 de septiembre

Los Steelers mantienen la calma, dentro de la tormenta

Los Pittsburgh Steelers no están acostumbrados a estar en el fondo de la AFC Norte, pero luego de tres partidos de la temporada 2021 acumulan una marca de 1-2, misma que los ha llevado al vacío tras perder ante los Bengals el domingo pasado.



Pero Mike Tomlin, entrenador en jefe, tiene la experiencia suficiente como para levantar el barco, y no pierde la cabeza.

“No vamos a presionar el botón del pánico. No vamos a cambiar drásticamente quiénes y qué somos”, dijo Tomlin, este martes. “No nos resistimos al cambio con el propósito de mejorar, pero no vamos a ser tan inestables que nos alejemos de la identidad que nos esforzamos por desarrollar”.

Andy Reid vuelve a los entrenamientos

Andy Reid está de vuelta en las instalaciones de los Chiefs. El entrenador en jefe de Kansas City regresó a los entrenamientos este martes después de que un problema de salud lo llevara brevemente al hospital, al finalizar el partido del domingo ante los Chargers .

Reid fue dado de alta el lunes del Sistema de Salud de la Universidad de Kansas, a donde había sido transportado como medida preventiva, “porque se sentía enfermo”.

Una declaración reciente del una fuente del equipo describió al coach de 63 años como “de muy buen humor”.

Jalen Hurts asume la responsabilidad de la derrota ante Dallas

El joven mariscal de campo de los Philadelphia Eagles tuvo una noche muy complicada el pasado lunes, en donde su equipo recibió una paliza de 41-21 a manos de los Dallas Cowboys .

Hurts lanzó una intercepción en el primer drive, que presagiaba un muy mal partido para los Eagles, que generaron solo tres primeros intentos en la primera mitad y se quedaron rezagados muy temprano. Tras digerir lo ocurrido, el pasador asumió la culpa por la derrota.

“Esto depende de mí ... Asumo la responsabilidad de cómo terminó este partido”, dijo el pasador a la agencia de noticias AP.