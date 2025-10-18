Árbitro sufre una terrible agresión y toma una contundente decisión que podría afectar a histórico equipo

El partido entre el Standard Lieja y Royal Antwerp de la Pro League de Bélgica fue suspendido al minuto 88, luego de que un aficionado arrojara un vaso de plástico contra el árbitro Lothar D’hondt, quien de inmediato apuntó al centro del campo para finalizar el encuentro con la ventaja de un gol para el exequipo de Guillermo Ochoa.

Standard Lieja y Royal Antwerp se juegan la parte baja de la tabla y en medio de la tensión por escapar de la zona de descenso la afición local jugó en contra de su equipo tras arrojar un vaso de plástico contra el silbante, quien no dudó en detener las acciones del encuentro.

Al menos en tres ocasiones D’hondt identificó acciones hostiles por parte de los aficionados, lo que obligó a detener el encuentro. Durante la primera mitad el juego se detuvo durante 10 minutos tras el lanzamiento de vasos de plástico al campo.

El árbitro pidió al sonido local que instara a sus aficionados a guardar la cordura, pero las agresiones continuaron hasta que finalmente el encuentro se detuvo definitivamente.

El Standard Lieja informó que logró identificar al agresor e inició un procedimiento en su contra que incluye la prohibición de entrar al estadio y una demanda de indemnización.

Minuto 88. Standard Liège, que está en zona de DESCENSO, le gana 1-0 al Royal Antwerp, pero…



El árbitro recibe el impacto de UN VASO DE PLÁSTICO por parte de un hincha del Liège, DECIDE TERMINAR EL PARTIDO y DAR POR GANADOR al Antwerp.



Tremendo. 😳🇧🇪 pic.twitter.com/xMTIE13ogn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2025

El juego se reanudará sin público

Los minutos restantes del encuentro entre el Standard Lieja y Royal Antwerp se disputarán este lunes 20 de octubre en el Stade Maurice Dufrasne a puerta cerrada; sin embargo, el equipo local será multado con 50 mil euros.

De acuerdo con las normas de la Primera División de Bélgica establecidas a partir de la temporada 2023-24, los árbitros podrán interrumpir los partidos y reanudarlos a puerta cerrada, además de que se eliminó la finalización con derrota automática para el equipo local como una medida para evitar que los aficionados puedan influir en el resultados de un partido.

El Standard Lieja, cuarto máximo ganador de la Pro League, marcha en la posición 12 de la tabla igualado en puntos con el Royal Antwerp, que tiene peor diferencia de goles.

