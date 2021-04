Boca Juniors vuelve a la carga por una figura de Tigres

El futuro de Guido Pizarro podría estar fuera del futbol mexicano, luego de que medios argentinos comenzaron a ligar el nombre del mediocampista de Tigres de la UANL con Boca Juniors.

La escuadra xeneize ya buscó en dos ocasiones al mediocampista argentino, pero no pudo concretar su fichaje. Su contrato con el conjunto de Nuevo León vence en junio próximo, pero en el acuerdo que firmó en 2018, tras su regreso de Sevilla, se menciona la posibilidad de que Tigres pueda extender su vínculo por un año más, si es que así lo decidiera.

Guido Pizarro está siendo muy cuestionado por su nivel en los últimos partidos de Tigres en la Liga MX y por lo pronto su nombre volvió a ser vinculado a Boca Juniors, equipo que lo ha tenido en la mira desde hace tiempo.

“El Conde” sonó para ir al equipo de la capital argentina en 2016, pero la institución porteña nunca llenó las expectativas económicas de la directiva felina para dejarlo salir y la probabilidad de que salga parece complicada al ser el capitán y uno de los referentes en el equipo que dirige Ricardo Ferretti.

Hace cinco años, el mediocampista, de 31 años, aseguró que nunca le diría que ‘no’ a Boca, justo cuando Guillermo Barros Schelotto dirigía al club argentino.

“A Boca no le podría decir que no, sinceramente. Es uno de los clubes más grandes del mundo pero, como dije antes, en Tigres estoy muy bien. Trato de ser respetuoso con la gente que me ha abierto las puertas del club como si fuera uno más. Tigres me dio chance de estar en la Selección. Jamás haría algo en contra de la decisión que piense Tigres”, declaró.

Según información de medios argentinos, el ex Lanús es uno de los jugadores que tiene en su agenda el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien buscará también integrar a los uruguayos Edinson Cavani y Lucas Torreira.

A diferencia de los pasados acercamientos de Boca con Pizarro, en los que no hubo avances, esta vez la tarea para el cuadro argentino podría ser más sencilla, ya que tratarían de convencer solamente al jugador de no renovar con Tigres, y arreglar el tema salarial.