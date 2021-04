Torreira insiste con Boca Juniors; el club no ha hecho nada

Boca Juniors no se ha puesto en contacto con el Arsenal, pero esto no parece importarle a Lucas Torreira, quien insiste en sus intenciones de jugar con el cuadro Xeneize a partir de junio.

El futbolista tiene claro que la operación no depende de él, pero sigue manifestando que su decisión está tomada. Todo esto, a pesar de que desde las oficinas del club argentino parecen no tener prisa por contactarse con los Gunners.

Hay que recordar que Lucas Torreira pertenece al Arsenal, aunque ahora está a préstamo en el Atlético de Madrid, y que, tras el trágico fallecimiento de su madre a causa del covid-19, Lucas declaró públicamente que ya no le interesaba seguir en Europa, que quería estar cerca de su familia y que su sueño era jugar en Boca Juniors.

Otros clubes sí llamaron para fichar a Torreira

Esas declaraciones provocaron que, al menos, tres clubes brasileños se pusieran en contacto con el Arsenal para preguntar por el mediocampista uruguayo. Juan Román Riquelme, y su Consejo de Futbol, como encargados del armado del plantel bostero no han entablado ninguna comunicación con la entidad londinense. Aún así, Lucas Torreira no desiste.

TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA ES CULPADO POR RECIBIR TANTAS FALTAS



“Siempre lo he pensado, siempre lo he anhelado. Mi idea la tengo muy clara, la decisión que quiero tomar. Me gustaría ir ahora, a los 25 años, con el club jugando cosas importantes”, aseguró Torreira en entrevista con el periodista argentino Federico Bulos en su canal de YouTube.

“Se tendrán que poner de acuerdo los clubes”

Por supuesto, Torreira reiteró que, más allá de su fanatismo por Boca, lo que más lo mueve para dejar el viejo continente es estar cerca de su familia. En especial de su padre, quien es quien más está sufriendo la irreparable pérdida que la pandemia le otorgó a la familia. Dejando de lado la parte emocional, el volante charrúa sabe que su posible transferencia no depende de él.

“Son dos temporadas aquí en Europa en las que no la estoy pasando muy bien. Siempre intento estar con una sonrisa, piensan que estoy bien, pero no es así. Espero que se dé la oportunidad, pero sé que no es fácil. Soy jugador del Arsenal y se tendrán que poner de acuerdo los clubes para una cesión de un año. Una compra sería difícil para Boca”, sentenció Lucas Torreira.

TE PODRÍA INTERESAR: SOLARI, ENOJADO COMO NUNCA EN EL AMÉRICA

Ahora la pelota la tiene Juan Riquelme, como responsable del área futbolística de Boca Juniors. De acuerdo con las filtraciones surgidas desde Londres, el Arsenal estaría dispuesto a ceder a Lucas Torreira por una campaña a cambio de un millón de euros. Dicha cifra no parecería problema, pero el club inglés no estaría dispuesto a pagar ningún porcentaje del salario del jugador y eso podría ser una traba.