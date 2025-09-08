El Bofo Bautista responde a sus haters que lo criticaron por “dar mordida” a la policía vial

El Bofo Bautista es uno de los últimos grandes íconos que tuvo en activo el Club Deportivo Guadalajara. No concretó la carrera más longeva en el cuadro rojiblanco, pero fue lo suficientemente bueno para ganarse el cariño de la afición. Sin embargo, fue cachado dando (supuestamente) mordida a las autoridades viales en Guadalajara. Pero por fin respondió y lanzó un contundente mensaje.

bofo bautista

¿Bofo Bautista respondió a sus haters de manera violenta?

Adolfo Bautista fue, es y será una figura extremadamente polémica. Un futbolista sumamente talentoso que se convirtió en un personaje que nunca desaprovecha la oportunidad para hablar de manera sincera y abierta. Ahora, no desaprovechó todo el eco que se hizo alrededor de su nombre para contestar de manera directa a todos los que le tiraron odio.

En el mensaje con el que reaparición, compartió un video de un famoso orador motivacional llamado Daniel Habif. En este el hombre se escucha cómo manda a las personas a cuidar lo que dicen de los demás. Todo lo que siembras, cosechas y tarde o temprano hay que hacerse responsable de las mentiras impuestas sobre otras personas.

¿El Bofo Bautista sí practicó la corrupción como todos dicen?

En esencia, el mensaje de la leyenda del Guadalajara indica que él no hizo nada malo. Pues la descripción del video ya mencionado dice: la mentira. Es decir, todos aprovecharon las “evidencias” del Bofo practicando la llamada mordida, pero él la establece como una total falsedad.

El Bofo Baustista @bofo_100 exfutbolista de @Chivas fue captado en Guadalajara intercambiando dinero por su licencia por dinero es decir sobornardo a los corruptos policías viales de Jalisco. pic.twitter.com/XolsD2bN2m — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) September 6, 2025

Y es que, el video que se filtró de una patrulla vial deteniendo al exfutbolista sí tiene rasgos donde parece que el Bofo está dándole dinero a las dos oficiales. Ante eso, también es difícil corroborar lo sucedido. Parece que los policías no lo aceptan o que realmente no tenían con qué o por qué multar al ciudadano. Ante eso también se percibe que en algún momento unos billetes son ofrecidos a las mujeres ejecutoras de la ley. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que existió la corrupción de la que se le acusa.

