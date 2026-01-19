!BOMBAZO! Emma Watson jugará en la Liga MX Femenil

El mercado de invierno ha dejado una incorporación de lujo para Tigres Femenil de cara a la temporada. En las últimas horas, el club regiomontano cerró el fichaje de la mediocampista escocesa, Emma Watson llega en calidad de prestamos procedente de nada menos que el Manchester United para sumarte al proyecto de las "Amazonas" en el Clausura 2026.

Loa joven aún promesa de tan solo 19 años, es considerada una de las joyas más prometedoras del futbol escocés, aterrizó de manera discreta en Monterrey para liquidar los últimos detalles de su traspaso. En los próximos días, se hará el anuncio oficial del probable último refuerzo de las actuales campeonas. Su llegada cubre una plaza de extranjera que permanecía vacante y refuerza de manera significativa el centro del campo felino.

Emma Watson llega a las Amazonas

Emma, cuyo nombre coincide con el de la famosa actriz, es valorada como un prospecto de alto potencial por las 'Red Devils', quienes han decidido cederla para que adquiera ritmo competitivo y minutos de calidad en una liga en constante crecimiento como la Liga MX Femenil.

Para Tigres, que son las máximas ganadoras del futbol mexicano, este movimiento representa un impulso de calidad en su medular de cara a la lucha por pelear el bicampeonato. La escocesa se une a un plantel que busca reconquistar la hegemonía en el torneo local, aportando juventud y proyección a un equipo siempre ambicioso en el mercado de pases.

