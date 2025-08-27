Ha sido campeón en México, abandonó una liga top de Europa en busca de Champions y hoy está ELIMINADO

El defensa mexicano Edson Álvarez no jugará el torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League, luego de quedar cepillado a manos del Benfica que derrotó en casa en la etapa de Fase de Liga.

Edson Álvarez, quien hace una semana se decidió en fichar por este conjunto pensando en Champions League, se ha quedado en el camino, luego de esa sonada transferencia del West Ham hacia el equipo turco que genera más cuestionamientos.

Edson Álvarez, eliminado sin jugar con el Fenerbahce

El defensa Edson Álvarez no fue convocado por el Fenerbahce turco, que dirige José Mourinho , debido al tiempo que lleva con la escuadra y por lo cual necesita integrarse mucho más a fondo al equipo.

Desde Turquía, Edson siguió el desarrollo del juego como lo había adelantado en declaraciones recientes.

“No podré jugar el partido contra el Benfica, pero apoyaré a mis compañeros con todo mi corazón. He visto a nuestro equipo; tenemos grandes y buenos jugadores. Tengo muchas ganas de jugar lo antes posible. Queremos ganar títulos; ese es nuestro objetivo. Espero que podamos darle alegría a nuestra afición”.

Edson Álvarez, irá directo a Europa League

Con ese tropiezo del Fenerbahce, el equipo y Edson Álvarez tienen la opción de seguir con vida en torneos europeos, pero en la Europa League, en donde será determinante lo que puedan hacer para no tener un año de pesadilla.

¿Cuándo es el sorteo de la Europa League y cuántos equipos compiten?

El sorteo de la UEFA Europa League 2025-2026, el cual jugará Edson Álvarez, se celebrará el viernes 29 de agosto de 2025, desde el Grimaldi Forum en Mónaco, junto con el sorteo de la Conference League.

En la Europa League también van 36 equipos y comenzará el 24 de septiembre con la también conocida como fase de liga.