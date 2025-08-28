Lleva el talento en la sangre: él es el papá de Gilberto Mora, jugador que salvó a un equipo del descenso

Gilberto Mora sigue destacando en la Liga BBVA MX y todo apunta a que próximamente saldrá a Europa, ya que en Xolos de Tijuana solo le resta poco más de un año, según el entrenador Sebastián Abreu . El talento del seleccionado mexicano viene de familia, ya que muy pocos saben que su papá, Gilberto Mora Olayo, fue futbolista; incluso salvó a Jaguares de irse al descenso.

Mora Olayo arrancó su carrera en Toluca en 1997, pero no pudo despuntar su carrera en el club que en ese tiempo estaba plagado de grandes estrellas que marcarían una época al ganar 3 títulos con Enrique Meza, quien tiene la medalla de campeón que ganó Juan Reynoso con Cruz Azul .

El papá de Gilberto Mora salvó a Jaguares del descenso en 2003 y actualmente es entrenador de las Fuerzas Básicas de Xolos

El papá de Gil Mora salió de los Diablos Rojos en 1998 y navegó por clubes del entonces llamado Ascenso, hoy conocida como Liga de Expansión MX, tales como Bachilleres, Real Cuautitlán, Tigres B y Atlético Mexiquense.

Mora Olayo regresaría a Primera División 4 años después con Veracruz, aunque su estancia fue corta, ya que solo estaría un torneo hasta llegar a Jaguares, club en el que estuvo en varias etapas y donde colgó los botines. También jugó para Puebla y Tijuana.

El día en que el papá de Gilberto Mora salvó a su equipo del descenso

Gilberto Mora Olayo padre llegó a Jaguares de Chiapas en verano de 2002 y fue un año después que salvó al club de descender gracias a un golazo de tiro libre que marcó en el triunfo de 1-0 ante los Tecos en la última jornada del Clausura 2003. Debido a ello, el equipo se mantuvo en Primera División, caso contrario de los Colibríes de Cuernavaca que bajaron de categoría.

¿Qué es actualmente del papá de Gilberto Mora?

El papa de la estrella mexicana, Gilberto Mora Olayo, actualmente es entrenador de categorías menores de Xolos de Tijuana, club en el que juega su hijo. El exfutbolista llegó al club fronterizo en 2015 y desde entonces se mantiene forjando a las estrellas del mañana. Ha pasado por las diferentes divisiones y en verano de este año tomó la Sub-21.