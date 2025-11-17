Manchester United lo quiere fichar pero la policía lo acusa de adquirir armas a través de una ‘Mystery Box’

El delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi ha sido multado con 450 mil euros (9.6 millones de pesos, aproximadamente) por las autoridades de Alemania, junto con su pareja la rapera suiza Loredana Zefi, por adquisición, posesión y porte ilegal de armas de fuego.

Luego de varios meses de investigación, la policía de Alemania encontró culpables a Karim Adeyemi y a Loredana Zefi de posesión de armas, por lo que tendrán que pagar una multa de 450 mil euros en 60 pagos diarios de 7,500 euros.

El futbolista alemán, que está en la mira del Manchester United, se libró de la cárcel y el pago de la multa también evitará que cuente con antecedentes penales.

Adeyemi ha evitado ofrecer declaraciones, pero su agente Jorge Mendes aseguró que al parecer la pareja obtuvo las armas a través de una 'caja misteriosa' que encargaron por TikTok.

Por su parte, el Borussia Dortmund emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde destacó que están comprometidos a tomarse en serio las acusaciones penales de sus jugadores, aunque destacó la confidencialidad.

"Nuestro club siempre se toma en serio las acusaciones penales y las utiliza como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, respetando las obligaciones de confidencialidad", señaló el club.

Karim Adeyemi, en la mira del Manchester United

De acuerdo con el diario alemán BILD, el Manchester United ha mostrado interés en fichar al delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi y ya se habrían puesto en contacto con su agente Jorge Mendes.

Adeyemi tiene contrato con el Dortmund y este vence hasta 2027, por lo que el United tendrá que pagar la cláusula de rescisión del jugador que rondaría los 60 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfermarkt.

